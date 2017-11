Einfach gut!

Würde Gavin Rossdale bei FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE singen, könnte sich das Resultat ähnlich anhören, wie der aktuelle Longplayer aus dem Hause BOOL. Die Alternative-Rocker aus Düsseldorf koppeln zahlreiche Elemente der deutschen Hardrock-Legende mit Grooves und lässigen Grunge-Passagen, wie man sie auf den ersten drei BUSH-Alben zu hören bekommen hat und wecken dabei einige angenhme Erinnerungen an eine Zeit, als der alternative Markt noch überschaubar war und Spreu und Weizen gar nicht so scharf getrennt werden mussten.



BOOL zögert auch nicht, die stilistische Palette beider genannten Bands auszureizen und bewegt sich zwischen eher klassischen Rocksounds und eigenwillig-dynamischen Indie-Arrangements, die in dieser Form auch auf einer Platte wie "Razorblade Suitcase" Platz gefunden hätten. Der Sound ist derweil angenehm rau, Mainstream-Anbiederungen haben die Rheinländer auch nicht nötig und wären da nicht diese unüberhörbaren Parallelen in der Gesangsdarbietung, würde BOOL auch mit Leichtigkeit vollkommene Eigenständigkeit genießen. Aber ist Mister Rossdale so ein schlechter Vergleich? Oh nein, bestimmt nicht!



Und so rockt sich BOOL durch einen sehr vielseitigen Komplex voller zurückhaltender, melodischer Parts, Modern-Rock-Sequenzen im Stile von ALTER BRIDGE, cooler, manchmal auch überraschend druckvoll inszenierter Grooves, gelegentlich dreckiger Gitarrensounds und erstklassiger Gesangsmelodien, die am Ende am nachhaltigsten wirken. Lediglich die großen Hits, die hat die Band auf "Fly With Me" nicht im Gepäck. Doch der neue Silberling überzeugt als Gesamtwerk, weshalb sich Anspieltipps auch erübrigen. Ergo: Wer BUSH mag, muss BOOL kaufen - so einfach ist diese Rechnung!