Demnächst auch international erfolgreich?

Seit gut zwei Dekaden beackert diese Band die österreichische Szene und hat in dieser Zeit bereits einiges erreicht. Nicht allzu viele, sehr wohl aber die einst im südlichen Niederösterreich gegründete Formation BOON hat als bisherigen Karriere-Höhepunkt einen Gig im Vorprogramm von AC/DC vorzuweisen. Alle Achtung!



Mit ihrem aktuellen Dreher können die Herren ihre Klasse einmal mehr unter Beweis stellen und ebenso, dass sie sowohl harten Heavy Rock als auch Groove Metal mehr als nur ordentlich draufhaben. Diese stilistische Gratwanderung scheint generell die "Spezialdisziplin" des inzwischen vom belgischen "Legionär" Ken Straetman verstärkten, vierköpfigen Rot-Weiß-Roten Rock-Geschwaders zu sein, denn die 11 Tracks ihres titellosen, "roten" Albums leben regelrecht davon.



Zwar geht es innerhalb der einzelnen Songs sehr wohl stringent und geradlinig zur Sache, doch schon auf den derb groovenden Opener 'Rise And Fall' (mit dem jeder Festival-Acker aus dem Stand heraus zum Beben gebracht werden kann, wie eben erst beim "Nova Rock"-Festival unter Beweis gestellt werden konnte!) folgt mit 'Overdrive' ein vergleichsweise gemäßigter, weil eher rockiger und melodischer Track. Eines haben die Nummern jedoch alle gemeinsam, sie verfügen über einprägsame Hooks und werden zu einem Großteil von auf Anhieb einprägsamen Refrains verziert.



Diese Bestandteile prägen sowohl das gelungene Experiment "Mundart-Rock" mit dem unmissverständlichen Titel 'Geh Weida'. Und auch in der von einer Gastsängerin unterstützten Ballade 'Open Eyes' sowie in der 90er-TESTAMENT / PANTERA-inspirierten Thrash-Abrissbirne 'Furious' erweisen sich diese Bestandteile als essentiell. Gratulation an die Herrschaften, denn ihr neues Album ist nicht zuletzt deshalb mitreißend und zwingend ausgefallen.



Gut möglich, dass BOON mit dieser Scheibe den nächsten Schritt nach oben auf der Karriereleiter tätigen kann – und der sollte dem Quartett nun endlich auch einen guten Namen außerhalb der Landesgrenzen einbringen.