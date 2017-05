Moderne Rhythmusverschiebungen mit schlecht gelauntem Sangesbarden.

Hinter BORDERS verbirgt sich ein Quartett aus Lincoln, England, das uns mit "Diagnosed" eine EP in Eigenregie vorlegt. Vier Songs voller tiefer Djent-Gitarren, Polyrhthmiken, Subbässen, elektronischen Spielereien und unbarmherzigen Aggro-Shouts. Fans von Bands wie ARCHITECTS und PERIPHERY sollten unbedingt weiterlesen, denn die Jungs haben ihre Songs in ein fettes Soundgewand gepackt und verstehen es durchaus, den Stier bei den Hörnern zu packen.

Vor allem die beiden ersten Songs 'Analyst' und 'Comatosed' grooven wie die Hölle, stecken voller überraschender Wendungen und fahren sofort ins Beinkleid. Das ist gehobenes Breitwandkino und zeigt das riesige Potential, das in der Band steckt. Neu-Shouter JJ Olifent schreit sich gnadenlos und voller Inbrunst die Seele aus dem Leib, während Gitarrist Gav Burton sogar die eine oder andere melodische Gesangspassage beisteuert. Diese sind zwar noch etwas ausbaufähig, aber durchaus der richtige Ansatz. Die beiden folgenden Songs 'Indoctrinated', ein etwas hektisches Zurschaustellen der eigenen technischen Fähigkeiten, und 'Watch The World Burn' schlagen grundsätzlich in die gleiche Kerbe, haben jedoch nicht dieselbe Wucht wie das Eröffnungsdoppel und verlieren auf Grund der identischen Marschroute und allgemeinen Brutalität auch ein bisschen an Spannung. Selbst beim kollektiven Durchdrehen geht einem irgendwann einfach die (mentale) Puste aus. Das könnte auch letztendlich ein Problem sein, denn ich bin mir nicht sicher, ob BORDERS die durchaus vorhandene Faszination auf der gesamten Laufstrecke halten kann.

Die Scheibe ist super aufgemacht, die Produktion dick und absolut konkurrenzfähig. All jene, die auf spielerische Qualität Wert legen, von modernen Soundspielereien nicht von vornherein abgeschreckt sind und prägnante Melodien nicht als essentiell ansehen, sollten die EP der Engländer unbedingt anchecken, die es aktuell ausschließlich auf digitalem Wege zu erwerben gibt.

Anspieltipps: Analyst, Comatosed