Eine gute Story musikalisch eher langweilig umgesetzt.

"The New World Order Part 1" enthält acht Titel, von denen jeder für ein eigenständiges Kapitel einer zusammenhängenden Geschichte steht, in der sich eine Menschengruppe auf die Suche nach einem neuen, besseren Land und Leben begibt. Als dieses dann schließlich gefunden wird, stellen die Suchenden ernüchternd fest, dass es von einer riesigen, unüberwindbaren Mauer umgeben wird, deren einziger Durchgang durch eine militärisch kontrollierte Zelle führt. Um Zugang zu erlangen müssen sich die Protagonisten der Story mehreren medizinischen und psychologischen Tests unterziehen. Wer sie nicht besteht, wird als krank aussortiert und soll anschließend angeblich andernorts Heilung erfahren. Wie sich die durchaus spannende Story noch weiterentwickelt sei an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten. Vielmehr soll und darf sich der interessierte BORN FROM LIE-Hörer dieser Aufgabe selbst annehmen.



So spannend die Geschichte der vier durchaus talentierten französischen Musiker auch klingen mag, so ernüchternd fällt dagegen leider die dazugehörige musikalische Untermalung aus. Ihr Grundrezept, bestehend aus überwiegend melancholischem, düsterem Rock gepaart mit etwas Metal, geht leider nicht wirklich auf. Die Songs klingen unspektakulär und es gelingt ihnen dabei leider viel zu selten, ihre Zuhörer in die verzweifelte Gefühlswelt der Hauptpersonen hineinzuversetzen. Auch Frontmann Jérôme Thellier ist trotz großer Bemühungen weit davon entfernt, die für einen solch anspruchsvollen Plot wichtige, bedrückende Grundstimmung zu erzeugen. Vielmehr wirkt sein hauptsächlich tief eingesetzter Gesang über die gesamte Albumlänge dann doch eher zweitklassig und weist relativ schnell Abnutzungsspuren auf.



Eine durchaus unterhaltsame Story gepaart mit einem äußerst geschmackvollen Albumcover sind in der Endabrechnung dann aber leider doch nicht Grund genug, den Franzosen eine Kaufempfehlung auszusprechen. Die Vorfreude auf einen etwaigen "The New World Order Part 2" Nachfolger hält sich zumindest bei mir dann doch sehr in Grenzen. Sollte es BORN FROM LIE nicht gelingen, ihr Songwriting ausdruckstärker zu gestalten, wird wohl auch das Interesse ihrer Anhängerschaft im überschaubaren Rahmen liegen. Meine nicht militärische Zelle konnten sie mit diesem Album leider nicht passieren.