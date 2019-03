32 Minuten in die Fresse.

BORN FROM PAIN ist eine Institution im europäischen Hardcore. Die Holländer bringen mit "True Love" ihr achtes Album auf den Markt, und wenig überraschend gibt es 32 Minuten so richtig was auf die Fresse. Nur mit solch derben Vokabeln ist das Werk dieser Jungs angemessen zu beschreiben. Auf allzu viel Firlefanz wird (Gott sei Dank!) verzichtet, nach einem fetten Intro gibt es einzig und allein böse Riffs, Breaks und prollmäßíg-aggressiven Gesang. Der Hardcore der Niederländer ist kaum mit metallischen Zutaten angereichert und weiter stark im Punk verortet. Das ist gut, gibt den Jungs die nötige Street Credibility und lässt den Hals ordentlich mitwippen beim Probehören. Die Vocals erinnern dabei nicht nur an AGNOSTIC FRONT, sondern profitieren auch von ganz leichten Rap-Einflüssen, ohne, dass jemals ein Nu-Metal-Flair aufkommen würde. Aber die Art, wie die Texte betont werden, wäre ohne den Hip Hop der Achtziger Jahre schwer vorstellbar ('New Beginnings' sei hier als Beispiel genannt). Natürlich gibt es auch ordentliche Gangshouts, die mir schon immer am Hardcore gefallen haben. Die Aggressivität, die durch alle Nummern hindurch trieft kann nur in einen anständigen Moshpit führen. Die ungezügelte Energie, die vielen Metalcore-Bands abhanden gegangen ist, kommt hier noch absolut direkt zur Geltung.

Ansonsten gibt es hier nicht so viel hervorzuheben. Wer bisher nichts mit Hardcore im Allgemeinen und BORN FROM PAIN im Speziellen anfangen konnte, kann auch um diese Scheibe gerne einen Bogen machen. Für die, die band- oder genreaffin sind gibt es aber eine wirklich starke Scheibe, die erste, die mich aus diesem Bereich im Jahr 2019 mitreißen kann. Ich hatte richtig Spaß beim Auflegen und freue mich, mich auch intensiver mit dem Backkatalog der Truppe auseinander zu setzen.

Anspieltipps: Antitown, End Of The Line.