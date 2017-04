3:2 - das war knapp!

Ob man sie nun mag oder nicht – eines muss man neidlos zugeben: THE BOSS HOSS ist eine tolle Live-Band. Nachdem die Hauptstädter ihr noch aktuelles Album "Dos Bros" im September 2015 veröffentlichte, ging es im Folgejahr auf eine ausgiebige Tour. Halt machte die siebenköpfige Truppe auch in Hamburg, Leipzig und Oberhausen, und den Querschnitt dieser drei Shows gibt es nun auf der nunmehr dritten Live-Veröffentlichung "Dos Bros Live" zu bewundern. Dass THE BOSS HOSS hier nichts dem Zufall überlässt, zeigt die Tatsache, dass nicht eine komplette Show mitgefilmt wurde, sondern die Rosinen einzeln herausgepickt wurden. Soll heißen, dass es insgesamt 13 Songs der damaligen Tour auf "Dos Bros Live" geschafft haben, aber irgendwie das brennende, krachende und fesselnde Live-Feeling flöten geht, da eben nicht eine Show zur Gänze gezeigt wird.

Nichtsdestotrotz machen Band-Evergreens wie 'Shake & Shout', 'Don't Gimme That' und 'Do It' Country-Pop-Rockern von Welt natürlich Spaß und selbst die "Dos Bros"-Songs sind live um einiges stärker und zwingender als auf Platte. Hierfür bilden das Titelstück, 'Lady JD' und 'Today Tomorrow Too Long Too Late' ziemlich gute Beispiele. Dennoch vermisse ich persönlich 'Stallion Batallion' und 'Rodeo Radio'. Der Sound geht dafür auch vollkommen in Ordnung und das ordentliche Gleichgewicht zwischen Publikumsreaktionen und Band-Präsenz fällt positiv ins Auge. Allein, bei einem Live-Mitschnitt muss nicht jeder Ton hundertprozentig sitzen, nicht jedes Riff sauber gespielt und nicht jeder Refrain das Maximum herauskitzeln. Aufgrund dieses perfektionistischen Zusammenschnitts fehlt es "Dos Bros Live" eben ein Stück weit auch an Authentizität. In diesem Fall greife ich doch ganz gerne auf "Stallion Batallion – Live From Cologne" zurück.

Als kleinen Zusatz mit leicht fadem Beigeschmack entpuppt sich die beigefügte DVD – eine nette Idee, wäre da nicht die Tatsache, dass es lediglich neun Songs auf diesen Rundling geschafft haben. In Anbetracht des Live-Könnens der Band und der massiven Auswahl aus drei kompletten Shows wäre hier sicherlich mehr drin gewesen. Betrachtet man die DVD jedoch wirklich nur als Bonus, so fällt die für eine Live-Veröffentlichung doch magere, audiovisuelle Ausbeute nicht ganz so schwer ins Gewicht.

Fassen wir also zusammen und sehen "Dos Bros Live" als ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite haben wir sowohl dank der Live-Atmosphäre coole Songs, die mit dem einen oder anderen Bierchen sicherlich viel Spaß machen, als auch einen optischen Happen für alle, die bei der "Dos Bros"-Tour nicht dabei waren. Auf der anderen Seite fallen die Zusammenschnitt-Tatsache und die etwas dürftige Ausbeute der DVD in der Summe doch negativer auf als gewünscht. Den Entscheidungstreffer macht am Ende jedoch der Preis. Denn CD und DVD für den Preis eines Einzel-Rundlings kommt der Veröffentlichung als Ganzes am Ende doch zugute.