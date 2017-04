Country ohne Dreck - schade.

Nein, die Band kommt nicht aus Texas, auch wenn sie wohl gerne so klingen möchte. Berlin ist ihre Heimat und seit Jahren dank einer vollkommen überbewerteten Pro7-Casting-Show in aller Munde. Die Rede ist von THE BOSS HOSS. Im September 2015 wurde mit "Dos Bros" das erste Album der Hauptstädter veröffentlicht, dass es sogar bis an die Pole-Position der Albumcharts schaffte. Mit gutem Grund?

Seien wir einmal ehrlich – THE BOSS HOSS hat hiermit bereits das siebte Studioalbum an den Mann gebracht und stilistisch bewegt sich die Band nach wie vor im Kreis. Das ist nicht durch die Bank weg negativ zu verstehen, aber vorhersehbar fällt "Dos Bros" eben doch aus. Die Band spielt nimmermüde mit vielen Klischees – ein bisschen Cowboy-Feeling hier, dort ein paar Elvis-Anleihen –, und obwohl der Country Pop Rock anfänglich zwar gut, da radiotauglich ins Ohr geht, bleibt am Ende doch recht wenig hängen.

Radiotauglichkeit – das ist der Knackpunkt, denn Ecken und Kanten sucht man vergebens. "Ganz nett" lautet dann häufig das zwar fröhlich im Takt mitwippende, aber irgendwann auch leicht gähnende Urteil. Songs wie 'Today, Tomorrow, Too Long, Too Late' oder auch 'Joyridin'' und 'I'm Coming Home' sind zwar für kurze Zeit kleine Ohrwürmer, werden jedoch wenig später durch andere abgelöst. Die Tendenz zur Langlebigkeit haben somit nur 'Tenesse Woman' und der Titeltrack.

Ob die Menschheit wirklich auf die Platinum Edition des gerade anderthalb Jahre alten Albums gewartet hat, sollte jeder für sich selbst beantworten, aber zumindest bekommt der Fan hier value for money. So gibt es neben dem regulären Rundling auch einen Zweiten, auf dem sich verschiedene Kollaborationen – mit NENA, REA GARVEY, THE GRAVELTONES oder auch XAVIER NAIDOO – sowie Beiträge aus "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" die Ehre geben. Stolze 17 Songs haben die BOSS HOSS-Jungs somit noch bündeln können.

Für Country-Pop-Anhänger, die im September 2017 noch gezögert haben, dürfte sich die "Platinum Edition" durchaus lohnen, denn das Bündel ist ordentlich. Ob musikalische Feinschmecker hier unbedingt zuschlagen müssen, darf aber hinterfragt werden. Denn bis auf das rhythmische Fußwippen und den einen oder anderen Nach-vorne-Wipper bleibt nicht allzu viel von "Dos Bros" hängen.