Avantgarde Metal in Vollendung

Auch wenn sich Otrebor mächtig schwer damit getan hat, sein einstiges Soloprojekt BOTANIST für andere Musiker zu öffnen, um das Material auch livehaftig vorstellen zu können, hat es ihn insofern schon bereichert, dass es den selbst ernannten Green Metallern auf alle Fälle gelungen ist, ihren Hörerkreis zu erweitern und vereinzelt Fans zu überzeugen, dass avantgardistische Noten im Metal-Kontext nicht zwingend befremdlich und schwerer zugänglich sein müssen. Nun geht der Mastermind den nächsten Schritt und lässt seinen neuen Mitstreitern auch Raum bei der kreativen Entfaltung der Band und gewährt ihnen erstmals auch die Möglichkeit, sich aktiv am Songwriting für ein neues Album zu beteiligen.



Und offensichtlich war dieser Schritt genau der richtige, auch wenn man sicher nicht behauptan kann, dass Otrebor bis dato Probleme gehabt hätte, seine Alben innovativ zu bestücken und in der Kombination der gewählten Stile keine neuen Wege gefunden zu haben. Doch mit der Unterstützung seiner Kollegen gelingt es ihm ganz klar, einen neuen Blickwinkel zu finden, größere Kontraste zu erzeugen, vor allem aber auch noch vielschichtiger zu arbeiten. "Collective: The Shape Of He Come" ist zweifelsohne das meist ambitionierte Werk der Truppe aus San Francisco, weil es die Spanne zwischen Post Black Metal, Folk und akustischen Naturklängen noch weiter ausreizt. Der stete Wille zum puren Expressionismus wird kontinuierlich mit dem inhaltlichen, manchmal auch instrumentalen Minimalismus konfrontiert, und in dieser maximal dynamischen Gegenüberstellung sieht die Band ihre neue Herausforderung.



Die klangtechnische Aufbereitung ist am Ende jedoch weit weniger experimentell, als man sich vielleicht vorgestellt haben mag. BOTANIST startet mit intensiven Chören, schwarzmetallischen Fragmenten und packenden Post-Metal-Fragmenten, die im überlangen Intro 'Praise Azalea The Adversary' und 'The Shape Of He To Come' eine geradezu überwältigende Wirkung haben und in einem fantastischen Epos namens 'The Reconciliation Of Man' münden. Würde BOTANIST die Platte an dieser Stelle beenden und "Collective: The Shape Of He To Come" als EP veröffentlichen, wäre ganz klar die Höchstnote fällig.



Doch auch in den folgenden Tracks ist das Niveau nahezu ununterbrochen überragend. Mit dem akustischen 'And The Earth Throws Off Its Oppressors' wird kurzzeitig die Bremse getreten, bevor 'Upon Veltheim's Throne I Shall Wait' wieder das Heft des Handelns in die Hand nimmt und mit dem vielleicht kontrastreichsten Material das Finale einläutet. 'To Join The Continuum' beschließt die Platte schließlich etwas introvertierter, ist aber ein toller Schlusspunkt eines wirklich herausragendesn Releases.



Posthum kann man sich natürlich fragen, warum Otrebor sich nicht schon viel früher geöffnet hat. Aber derlei Diskussionen wollen wir gar nicht erst anleiern. Wichtig ist, was der Mann und sein Team aktuell geschaffen haben. Und das ist wahrlich ein Monster von einem avantgardistisch geformten Epos!



Anspieltipps: The Reconciliation Of Man, The Shape Of He To Come, Upon Veltheim's Throne I Shall Wait