Schwierig, aber lohnenswert

Hard-Folk? Bitte was? Ich habe – um ehrlich zu sein – im Vorfeld keine Ahnung gehabt, was bei "Bad Horses", dem neuen Album von BOTTLE NEXT, auf mich zukommen wird. Doch das ist eben das Spannende an unserer Tätigkeit: Wir haben es tagtäglich mit komplett neuen Erfahrungen, Einflüssen und Mixturen zu tun. Und so kann man auch BAD HORSES schlecht in eine Schublade packen.

Ein bisschen Prog, ein bisschen Pop, ein bisschen Rock – man nehme ein wenig Djent, mischt es mit einer guten Prise Stoner, verbindet es mit Beats und Song-Arrangements, die man normalerweise aus den Charts kennen dürfte und… ach, ich bin schon wieder raus. Soll heißen, dass "Bad Horses" ein Album ist, das einerseits zwar furchtbar interessant, facettenreich und spannend ist – wie das Betreten einer komplett fremden Welt -, andererseits jedoch den Hang zur musikalischen Überforderung hat.

BOTTLE NEXT spielt nicht gerade einfache, zugängliche Musik, die man im Vorbeigehen am besten konsumiert. Nein, man setzt sich hin, sorgt dafür, dass keinerlei Ablenkungen herrschen und widmet sich mit voller Aufmerksamkeit der Musik dieser Scheibe. Dann, aber auch erst dann sprießen die Knospen einer wunderbar musikalischen Blume heraus und offenbaren ihre nicht ganz unkomplizierte Schönheit.

Hier ein wenig unplugged und Saxophon, dort ein wenig Finsternis und Synthie-Einflüsse – es lebe das Unerwartete. Einzelne Songs heraus zu picken, dürfte sich vorliegend nicht eignen. Und trotzdem schaffen es vor allem 'Choices', 'More Humane' und 'The Woody Man' meine Aufmerksamkeit am meisten auf sich zu ziehen. Mit ein, zwei, drei Durchgängen dieses hochkomplexen und nicht ganz unkomplizierten Albums ist es nicht getan. Doch wird man für die harte Arbeit des scheinbar schlichten Zuhörens belohnt.

BOTTLE NEXT ist eine hochtalentierte Band bestehend aus Musikern, die ihr Handwerk zweifelsohne verstehen. Dennoch muss man sich erst einmal aus der Symbiose der grundverschiedenen Dinge gewöhnen. Freunde des offenen Musikgeschmacks werden definitiv ihre Freude an "Bad Horses" haben, ich für meinen Teil speichere dieses Album als Besonderheit ab, die mich definitiv noch viele Momente verfolgen wird.