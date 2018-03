Dreimal Rock & Roll!

Drei Songs sind vielleicht noch nicht ganz so aussagekräftig, aber den ersten Eindruck nimmt man gerne mit - und der ist auf der aktuellen EP von BOUNCING BETTY recht ordentlich. Die Schwaben nutzen die Gelegenheit, kurz vorm Jahreswechsel noch einmal mit drei energetischen, melodischen und schließlich auch Ohrwurm-tauglichen Rocksongs auf sich aufmerksam zu machen und beim Scharren um die vorderen Plätze im nationalen Mainstream-Sektor noch einmal aktiv mitzumischen.



"Pull The Plug" bringt es zwar nicht einmal auf eine zweistellige Spieldauer, kann in der Kürze der Zeit aber durchaus mitreißen, auch wenn die vermeintlioch dreckigen Gitarrensounds im Endmix eine Spur zu glatt geraten sind. Gerade im Opener 'B.B.I.T.' wäre ein bisschen mehr schweißtreibende Action jedenfalls wünschenswert gewesen, doch hier haut die Produktion noch mal kurz dazwischen - wenn auch nicht mit fatalen Folgen. Als Appetizer zum nächsten Full-Length-Release hat die EP jedenfalls ihren Zweck erfüllt und bietet anständige, kurzweilige Unterhaltung aus dem zeitgemäß ausgerichteten Rock & Roll-Business. So soll's dann bitte auch auf dem hoffentlich bald folgenden Album sein!



Anspieltipp: Why