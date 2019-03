Passend zum Jubiläum endlich wieder in Form!

Kaum zu glauben, aber die amerikanischen Punk-Heroen THE BOUNCING SOULS haben jetzt schon ganze 30 Jahre auf dem Buckel. Und ein solch stolzes Alter, das bei weitem nicht viele Genre-Kollegen erreicht haben, muss natürlich mit einer ordentlichen Welttournee begangen werden, die das Quartett aus New Jersey unter anderem auch nach Deutschland führen wird. Doch so eine Konzertreise ganz ohne neuen Release anzutreten, wäre etwas halbherzig, weshalb vorab mit "Crucial Moments" noch eine EP in den Regalen landet, die immerhin sechs frische Tracks enthält, die im vergangenen Jahr eingespielt wurden.



Die wichtigste Frage ist für mich dabei, ob der Vierer rechtzeitig zum Jubiläum die Kurve zu seinem ursprünglichen Sound gefunden hat. Genau das war für mich nämlich der größte Kritikpunkt beim letzten Langspieler "Simplicity", der sich deutlich zu sehr an modernen Pop-Punk-Kapellen wie GREEN DAY oder BLINK 182 orientierte und dabei den typischen BOUNCING SOULS-Sound aus den Augen verloren hat. Doch schon der flotte Opener und Titeltrack 'Crucial Moments' lässt in dieser Hinsicht aufhorchen, klingt der Song doch so frisch, als hätten die inzwischen deutlich gealterten Herren ihn kurz nach Bandgründung Anfang der Neunziger geschrieben. Ausgestattet mit einer absolut großartigen Hookline, kristallisiert sich der Track direkt als erstes Highlight heraus. In dieser Position bekommt er allerdings schnell Konkurrenz, denn auch wenn das kurze und knappe '1989' etwas unspektakulär daherkommt, schütteln die Amerikaner mit 'Favorite Everything', 'New New' und '4th Avenue' direkt noch einen Hit-Dreierpack aus dem Ärmel. Und auch das abschließende 'Home' kommt zwar deutlich melancholischer daher als der Rest der EP, überzeugt aber ebenso mit rotzigen Gitarren und großen Gesangsmelodien.



Was soll ich also groß sagen, außer dass Fans der Altpunker hier blind und bedenkenlos zuschlagen können, ja sogar müssen. THE BOUNCING SOULS haben rechtzeitig zum dreißigsten ihren Sound wiedergefunden und zeigen den jüngeren Genre-Kollegen auch nach all den Jahren, wie eingängiger Skate-Punk gemacht wird. Einziger Kritikpunkt bleibt damit die doch recht überschaubare Spielzeit von knapp 16 Minuten - in dieser Qualität hätte ich gerne noch viel mehr frisches Material der New Jersey-Boys gehört!