Könige sind sie nicht gerade.

Es gibt so eine gewisse Richtung von amerikanischem, poppigem 80-Jahre- Mainstreamrock, der gute Laune transportiert und den Eindruck permanenten Sonnenscheins hinterlässt. Das ist vermutlich die bevorzugte Musik von BOYSCOUT. Dies scheint das Ein-Mann-Projekt von Manuel Mijalkovski zu sein, auch wenn Michael Voss (MAD MAX, WOLFPAKK) beim aktuellen Album "We Were Kings" als Produzent und fleißigster Autor aktiv war.



Die Scheibe frönt dem besagten 80er-Rock mit satten, aber nicht aggressiven Gitarren, Keyboards und reichlich Chören. Gelegentlich verschafft sich der Zeitgeist von vor 30 Jahren auch durch eine verzerrte Stimme oder Drums mit Nachhall Gehör. Das ist phasenweise auch ganz gut gelungen, etwa in Gestalt des Titelstücks, von 'Deal With It', 'Long Is The Way' oder 'Our Night'. Die akustische Ballade 'Talking To An Angel' zum Abschluss war sicher nicht notwendig, geht aber als Kontrapunkt in Ordnung.



Leider hat der BOYSCOUT eine Neigung zu überzogenem Pathos, was in diesem musikalischen Fahrwasser nur schiefgehen kann und gleich den anfangs noch guten Eröffner 'Hey Billy' beschädigt. Tiefpunkt ist diesbezüglich der aufgeblasene, melodramatische Musicalkitsch 'Dying Words'. Die Nummer hat einen teilweise deutschen Text, den man natürlich nur dann schreiben sollte, wenn man einen Sänger zur Verfügung hat, der Hochdeutsch kann, sonst versinkt das Ganze in unfreiwilliger Komik. Und was den jugendlichen Pfadfinder geritten hat, den piefigen Oldie 'Bang Bang' von CHER, der Schlager-Pop-Trulla aus den 60ern, zu covern, weiß der Geier. Auch wenn in der hier vorliegenden Interpretation Gitarren drübergelegt worden sind, bleibt das Stück meilenweit vom Rock entfernt.



"We Were Kings" ist eine Scheibe mit starken Schwankungen in der Qualität, die von "richtig gut" bis "nein, danke" reichen. Der BOYSCOUT und seine Mitstreiter hätten sich mehr Zeit lassen sollen, indem sie mit der besseren Hälfte des Materials noch mal in den Probenkeller gegangen wären.