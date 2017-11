Kontrolliertes Lärmchaos

BRACKWASSER KNIPP-Alleinherrscher Donnermann bedient unter anderem bei 1000 TONNEN KRUPPSTAHL das Schlagzeug, weshalb man sich über die noisige Ausrichtung seines Soloprojekts erst gar nicht wundern muss. Anders aber als bei seinen chaotischen Kollegen steuert das Material von "Bürodiktator 52.7" allerdings in deutlicher kontrollierte Fahwasser, bleibt zwar durchgängig lärmig, hat aber beser nachvollziehbare Strukturen als alles, was Donnermann bei seiner anderen Combo bisher begleitet hat.

Aber reicht das schon als Qualitätsmerkmal dieses verstörenden, auf 100 Einheiten limitierten Tapes? Im Grunde genommen natürlich nicht, wenngleich man dem guten Herren bescheinigen kann, ein paar intensive, beklemmende und ziemlich punkige Noise-Attacken erdacht zu haben. Die Songs verfolgen vielleicht keine allzu klare Linie, sind in der musikalischen Aufbereitung aber dennoch spannend und laben sich an ihren vertrackten Takten und dem eigenwilligen Crossover aus brachialen Gitarren und absolut rauem Garagensound. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Dass eine gewisse Portion Selbstironie in "Bürodiktator 52.7" steckt, verraten schließlich die Songtitel, die man als durchaus kritisches Statement in einer bewusst satirischen und dementsprechend zynisch formulierten Form werten darf. All das mag in der Summe nicht spektakulärer sein als viele andere Underground-Releases aus dem Noise-Bereich, doch die elf Songs des BRACKWASSER KNIPP-Debüts sind eben auch nicht schlechter als der Schnitt, auch wenn es schwer fällt einzelne Highlights herauszuhaben. Aussagekräftig genug? Vielleicht ja nicht, aber der Punkt ist, dass dieses Tape keine riesige Begeisterung auslöst, aber dennoch irgendwie gefällt. Und das ist immerhin mehr, als man nach den ersten Eindrücken erhofft hatte!

Anspieltipps: Zerrüttet, Raptor