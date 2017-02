Shine A Light. Field Recordings From The Great American Railroad

Lasst Lieder leuchten!

Ein klassisches Motiv zahlreicher Songs all der Blueser, Countrymusiker, Folksänger, Jazzer, Rockpoeten und Songschreiber seit jeher sind einsame Pfade, Wanderwege, Straßen und - Eisenbahnen. Womit wir beim Thema sind. Selbiges bietet sich an, nicht nur da die Reise als solche Sinnbild für den Lebensweg sein kann, sondern auch, weil die Eisenbahn eng mit der Geschichte und Kultur der Arbeiterschaft verbunden ist, aus der sich das frühe Musikantentum und erste Stammpublikum der vorgenannten Genres rekrutierte. Eisenbahner, das waren in der großen Masse Lohnarbeiter, welche Schienen verlegten, und der Verlauf der Bahn folgte dem ihrer Arbeit; wo dann die Arbeit knapp wurde, folgten die Arbeiter wiederum den Bahnstrecken, in der Hoffnung auf neuen Broterwerb. Zudem ist die Geschichte der Eisenbahn auch eine Geschichte von Arbeitskämpfen. Noch weit bis ins zwanzigste Jahrhundert war Schwarzfahren manchmal die einzige Überlebenschance, und noch im zwanzigsten Jahrhundert wurden unliebsame Gewerkschafter von der Polizei mal eben kilometerweit in die nächste Wüstenei verfrachtet und dort einfach ausgesetzt ihrem Schicksal überlassen.

Heutzutage jedoch wird im Eisenbahn-Pionierland USA fast nur noch Frachtgut auf Schiene transportiert. Romantiker mögen das bedauern und geschönte Lieder über vermeintliche Freiheiten singen, die damit verloren gegangen seien. Doch ist es weitaus weniger ein Nostalgieprojekt oder eine reine Chronik von Eisenbahnsongs, was BILLY BRAGG und JOE HENRY im Jahre 2016 mit "Shine A Light" vorgelegt haben, sondern vielmehr der Versuch, die Schiene zu neuem Leben zu erwecken, bzw. die Lebendigkeit der durch Schienen verbundenen Orte (Bahnhöfe nämlich) mit ihrer jeweiligen Atmosphäre zu dokumentieren: klassisches Songmaterial, unterwegs vor Ort neu eingespielt, mit Liveatmosphäre und Raumklang. Aufgenommen in vier Tagen entlang 2.728 Meilen Bahnstrecke von Chicago bis Los Angeles. Produziert hat das Album der Amerikaner JOE HENRY, begleitet wurde er vom Briten BILLY BRAGG, der bereits mit der Alternative-Rock-Band WILCO Songs eines Reisenden in Sachen Musik (WOODY GUTHRIE nämlich) vertont und sich somit auch als "Neigschmeckter" für dieses Projekt qualifiziert hat. Entstanden ist damit ein äußerst authentisches Roots-Musik-Album allererster Güte. Von aufbruchgestimmt bis reisemüde changieren diese Songs voller Sehnsucht und Poesie, von knochentrocken geschottert bis pechgetränkt holzig. Wer mit Rhythm & Blues auch nur das geringste anzufangen weiß, sollte sich dieses Album unbedingt besorgen!