Zu viel Pathos, zu wenig Ecken und Kanten

Dass die BRAGGARTS noch größere Pläne haben, geht natürlich völlig in Ordnung. Doch vielleicht sollten die Eidgenossen dann noch ein bisschen an ihrem Sound schrauben, denn die penetrante Mainstream-Anbiederung in den äußerst simplen Arrangements ihres neuen Albums rauschen auf Dauer ziellos an meinen Ohren vorbei. Womöglich gelingt es der Band, livehaftig mehr Power zu generieren als im Studio, so dass ein endgültiges Urteil erst dann erlaubt ist, wenn man die Jungs mal auf der Bühne erlebt hat. Doch ausgehend von "Exploring New Stars" muss leider konstatiert werden, dass die Band nur wenig bewegt - weil sie nur wenig Bewegendes am Start hat.

Die Melodien der zwölf neuen Songs haben einen unglaublich hohen Verschleiß; will man überhaupt von Widerhaken sprechen, dann lösen sich diese in Nullkommanix wieder in Luft auf, weil sie mit so viel Routine ins System gestellt werden, dass man ernsthaft an der Leidenschaft der Musiker zweifeln muss. Das ist alles zu brav, zu sehr auf Masse getrimmt und dann auch noch mächtig pathetisch aufgebläht. Dass die Gesangsmelodien schließlich noch schwächeln, weil der flüssige Gebrauch der englischen Sprache nicht allzeit gewährleistet ist, kommt "Exploring New Stars" schließlich auch noch ins Gehege. Und über allgemein extrem poppigen Strukturen haben wir noch nicht einmal ein Wort verloren...

BRAGGARTS sollte erst einmal an den Basics arbeiten, denn ein Strauß handelsüblicher Melodien alleine ist ein schwaches Argument, um in einer total überfüllten Indie-Rock-Szene auf sich aufmerksam zu machen. Und da die Performance ebenfalls gehörig zu wünschen übrig lässt, muss man kein Prophet sein, um dieser Band einen steinigen Weg vorauszusagen. Fakt ist nunmal, dass ihr neues Album ziemlich durchschnittlich bis schwach ausgefallen ist.