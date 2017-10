Nach acht Jahren Pausen brandneu zurück.

Es ist jetzt elf Jahre her, dass BRAND NEW mit "The Devil And God Are Raging Inside Me" einen absoluten Meilenstein des Emocore veröffentlicht hat. Songs wie 'Sowing Season' oder 'You Won't Know' waren großartige Rocksongs mit hochemotionaler Note, die an die Großtaten einer Band wie THE GOD MACHINE erinnerten. Harsche Eruptionen inklusive. Auch heute ist dieses Werk noch ein gern gesehener Gast in meinem Schacht.

Das folgende Album "Daisy" war dann ein "Love it or hate it"-Werk, bei dem ich dummerweise auf der falschen Seite stand. Damit hatte ich die Amis dann auch etwas aus den Augen und Ohren verloren, was allerdings mangels neuen Materials auch ziemlich leicht war. Nun also trudelt acht Jahre nach "Daisy" für mich überraschend "Science Fiction" in meinem Postfach ein und es stellt sich schnell heraus, dass die Fans schon eine ganze Weile darauf warten mussten, wurde das Album doch ursprünglich im letzten Jahr erwartet.

Die Zeit ist nicht spurlos an BRAND NEW vorbeigegangen. Jesse Laceys charismatische Stimme ist immer noch das Alleinstellungsmerkmal des Quartetts. Sie berührt auch dieses Mal vom ersten Ton an. Die wilde Ungestümtheit, die brachialen Eruptionen von "The Devil And God Are Raging Inside Me" allerdings gibt es in dieser extremen Form nicht mehr. Es dominiert viel mehr die Akustikgitarre, die clean angeschlagenen Saiten, die zarte Seite von BRAND NEW. Das finde ich zwar sehr schade, aber an der Qualität des Silberlings ändert das nur ein wenig. Songs wie das eröffnende 'Lit Me Up', das schöne 'Desert' oder 'Same Logic/Teeth' sind einfach stark arrangierte Kompositionen mit verdammt gutem Sänger. Ein wenig erinnert mich das an eine dreckigere Version von LIVEs Debüt "Mental Jewelry".

Was mir fehlt, sind die ganz großen Nummern, die sich für immer ins Kleinhirn bringen, wie die oben erwähnten 'Sowing Season' oder 'You Won't Know', die ich jederzeit von meiner cranialen Festplatte abrufen kann. Das ist etwas, was mir hier (noch) nicht gelingen mag. Da "Science Fiction" aber mit jedem Durchgang wächst, kommt das möglicherweise nicht. Bis dahin bleibt festzuhalten, dass Fans von BRAND NEW hier wohl trotz der Kurskorrektur bedenkenlos zugreifen können.