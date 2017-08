Beneath The Infernal Shadows Of An Unholy Funeral (Demo)

Verzichtbarer Mischmasch.

Dafür, dass die an BRAT SAVAGE beteiligten Mucker schon viel Erfahrung in anderen Bands auf dem Buckel haben, kommt das 2016er Demo der neu gegründeten Combo mit reichlich Proberaum-Charme daher. Im weiten Feld zwischen melodischem Death Metal, Hardcore und modernem Thrash ist "Beneath The Infernal Shadows Of An Unholy Funeral" angesiedelt, bietet das Leipziger Duo einen kurzweiligen Streifzug durch zahlreiche Spielarten.

Es scheint, als hätten die beiden eine ordentliche Portion Wut im Bauch gehabt, als die vier Nummern des Demos aufgenommen wurden. Deutlich wird das vor allem am Gesang, der bei den limitierten Mitteln im Proberaum am besten rüberkommt. Die Gitarren sind technisch zwar einwandfrei, erzeugen aber eher ein wohlig-warmes Klangbild, als so in den Hintern zu treten, wie es die Band vermutlich gerne hätte. Der Drumcomputer ist bei einem Demo zu verschmerzen, da das Material ohnehin keine Dynamikmonster beherbergt.

Ich hoffe ja, dass sich das Songwriting bis zum ersten Langdreher noch etwas entwickelt. Wie im letzten Part von 'Blue Eyes And The Smoke Of A Cheap Cigar' die Klampfen und das durchwummernde Schlagzeug arrangiert wurden ... sorry aber das geht schon echt weit in Richtung Schülerband. 'Blackland' kann ich schließlich gar nicht mehr folgen. Ist das Ding 'ne Ballade? Ein wütender Stampfer? Den besten Eindruck bekommt man wohl beim letzten Song 'Room 101', der die Trademarks vieler moderner Spielarten vereint, aber durch die etwas lieblose Kombination dieser Elemente bei mir nicht viel mehr als ein Schulterzucken auslöst. In einem Punkt hat die Band aber vollkommen Recht: Dieses Demo enthält wie auf dem Cover angegeben nur Spuren von Thrash Metal.