Anständiges Thrash-Album mit wenig kreativem Spielraum

Gut gemacht, aber nicht sonderlich spektakulär - so in etwa könnte das Fazit zum neuen Album von BRAZEN ausschauen. Die kanadischen Thrasher pendeln in den zehn Songs ihrer neuen Scheibe zwischen klassischem Midtempo-Thrash und einigen aggressiveren Offensiven, deren Ursprung sicherlich in der Bay Area liegt, die aber sicherlich auch von einigen lokalen Death-Metal-Combos geprägt worden ist. Denn zumindest bei den Vocals ist "Buried Memories" ein steter Grenzgang, den die Herren aber wirklich richtig gut meistern.



Und trotzdem ist das Songwriting nun nicht von jener Qualität, die einen sofort aus den Socken hauen könnte. BRAZEN orientiert sich an Standards, liefert Basics und bewegt sich im konventionellen Spielraum, kann bei dieser vermeintlich langweiligen Mixtur aber viele Punkte durch die Performance rausschlagen, die von Anfang bis Ende richtig stark ist. Man spürt, dass die Nordamerikaner richtig Bock haben, auch wenn ihr kreativer Horizont auf "Buried Memories" offenkundig noch nicht allzu weit reicht.



Und so gerät man ab einem gewissen Punkt schon in einen Zwiespalt, weil man einerseits wertschätzen möchte, dass BRAZEN viel Energie und Leidenschaft in diesen Release gesteckt hat, andererseits aber auch erkennen muss, dass das Material von "Buried Memories" langfristig dann doch eine gewisse Stagnation hervorruft. Und genau bei dieser Gratwanderung gibt es keine exakte Lösung, denn so gut man das ganze für den Augenblick auch finden mag, so klar ist auch, dass sich die Nummern auf Dauer verbrauchen werden und dass man die Platte irgendwann auch wieder vergisst. Wer also nur den kurzzeitigen Punch braucht, ist mit "Buried Memories" gut bedient. Lang anhaltenden Spaß wird man aber hier wahrscheinlich nicht erleben - trotz allem!



Anspieltipps: From The Inside, The End Is Near