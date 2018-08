Eine der Perlen der Metal-History.

Einige Labels bringen ja jedes Demo-Tape der Achtziger wieder auf CD raus. Nicht alles davon ist Gold, manches war auch vor 30 Jahren schon überflüssig. Aber manchmal, hin und wieder, kommen auch echte Perlen wieder auf den Markt. In diese Kategorie gehört "In Days Of Heavy Metal", die einzige Veröffentlichung von den Kanadiern BREAKER (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen deutschen Kultband oder den auch bei uns rezensierten US Metallern aus Cleveland). Die Kanadier waren bereits 1982 am Start und brachten eine EP auf den Markt, die heute noch von Fans verehrt wird. Dank Cult Metal Classics sind die vier Songs wieder auf dem Markt, und wer auf epischen Metal mit Siebziger-/Hard-Rock-Note steht, kommt an BREAKER nicht vorbei.

Irgendwo zwischen ASIA (US), DARKSTAR, ASHBURY oder WINTERHAWK musizierten die Herrschaften und brachten die Kauzigkeit auf den Markt, die KEEP IT TRUE-Gänger und Trüffelschweine heute noch fasziniert (und die gerade in Perfektion auf dem neuen WYTCH HAZEL-Meisterwerk zu hören ist). Mit 'Living Free' gibt es luftigen, aber dennoch intensiven Hard Rock. So hart waren in den USA 1982 nur wenige Bands (klar, RIOT, MANOWAR, THE RODS... aber mit Großbritannien war das ja nicht vergleichbar) - und in Kanada wohl nur noch ANVIL. Genial ist gleich der wunderbare Gesang. Die Nummer atmet sogar etwas Sechziger-Atmosphäre, schielt meist aber zur NWoBHM herüber. Mit 'Satan's Lyre' folgt dann kein Okkult-Rock, sondern wieder Gitarren, die auch von DEEP PURPLE, WITCHFYNDE, PAGAN ALTAR oder JUDAS PRIEST (vor 1980) stammen könnten. Wieder eine NWoBHM-Nummer, die direkt in Kanada aufgenommen wurde.

Etwas flotter wird es mit 'Easy Rider', einem sehr rockigen Stück, das auch etwas an STEPPENWOLF, GRAND FUNK RAILROAD oder BLUE ÖYSTER CULT erinnert, dabei aber klar im Metal (NWoBHM-Schule) verwurzelt bleibt. Wer auf QUARTZ, TYSONDOG oder ähnliche Bands steht, kommt eigentlich an BREAKER nicht vorbei. Den Oberhammer gibt es zum Schluss. Mit 'In Days Of Heavy Metal" nehmen die Kanadier all das vorweg, was man später bei Bands wie CIRITH UNGOL, MANILLA ROAD oder SLOUGH FEG schätzen sollte. Klar hatten die beiden erstgenannten, ähnlich wie MANOWAR oder die Amis LEGEND, ihre ersten Sporen schon verdient, die Großtaten im klassischen Epic Metal kamen aber ja vor allem so ab 1983. Diese Kanadier hatten aber schon vorgelegt und eines der Urmanifeste des Kauzmetals veröffentlicht. Dieser Song ebnet den Weg für GATEKEEPER, VISIGOTH, ETERNAL CHAMPION und ähnliche Bands, die gerade zu Recht von vielen Maniacs gefeiert werden.

Für mich ein echter Klassiker, der deutlich prägender in Listen der besten Metal-Veröffentlichungen sein sollte. Absolute Kaufempfehlung!

Anspieltipps: Living Free, In Days Of Heavy Metal.