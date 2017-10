Wenig aufregender, grooviger Genre-Mix

Wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man 'nen Arbeitskreis. Und dieser hat offenbar entschieden, dass die stilistische Ungenauigkeit im BREAKING DECEMBER-Sound kein Ausschlusskriterium zum Release einer neuen Scheibe ist.

Auf "Awakening" kombiniert die Band daher auch konsequent alle Spielarten des brachialeren, modernen Metals und scheint sich auf all den Hochzeiten, auf denen man zwischenzeitlich tanzt, auch pudelwohl zu fühlen. Dies mögen die geladenen Gäste jedoch ein wenig anders erleben, denn aus dem groovigen Geballer, das irgendwo zwischen Melodic Death, Metalcore und Midtempo-Thrash ein homogenes Event buchen möchte, wird relativ schnell ein beliebiges Einerlei, das die Feststimmung alsbald wieder einbrechen lässt. Hin und wieder sollen es ein paar melodische Ansätze richten, in den Refrains strebt man nach Einprägsamkeit und entgegen der teils doch deftigen Riffs ist es am Ende wieder der vermeintlich eingängige Kuschelkurs, der es für BREAKING DECEMBER richten soll.

Auch wenn die Band stilübergreifend hin und wieder etwas mutiger zu Werke geht als die Baukasten-Metalcore-Combo, ist das Resultat nahezu identisch. "Awakening" ist nämlich nicht das erwünschte Erwachen, sondern eher ein Weckruf, künftig doch ein bisschen mehr Eigenanteil ins Songwriting einzubringen. Schlecht mag die Scheibe ja gar nicht sein, aber sie ist letztendlich nicht spannender als die tausend übrigen Releases, die der zeitgemäße und Core-lastige Metal in diesem Jahr schon erlebt hat.

Anspieltipps: Heartwork, Don't Let Go