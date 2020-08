Scheuklappenlose Wundertüte

Bereits zum vierten Mal haben die beiden Briten ein farbenfrohes Album produziert und das meine ich sowohl visuell als auch akustisch. Denn neben den offensichtlichen opulenten Artworks und den brillanten Fotos im Booklet ist das auch das beste Attribut für die Musik, die zwischen hartem Rock, Pop, Progeinflüssen, Blues und sogar Kabaretteinflüssen kein Genre stiefmütterlich behandelt.

Das Rezept der exaltierten Zwei, das bereits seit einigen Jahren ihre Kollaboration definiert, wird also auf "Mass Hysteria" fortgesetzt und scheuklappenlos musiziert. Das wird gleich anfangs deutlich, wenn die Kontraste zwischen dem rockigen Opener 'Takes One To Know One', dem Blues 'It's Never Too Late' und dem abwechslungsreichen Titelsong, bei dem Doris' Stimme fast alle wichtigen Akzente setzen darf, kaum größer sein könnten.

Was ist denn nun eigentlich anders an "Mass Hysteria" als an den vorherigen Alben? Ja, nichts, das ist ja das Gute! Na, okay, eventuell dass der sanfte, weiche Mix von John Mitchell (IT BITES, ARENA, FROST, KINO und andere) und die Produktion von Lee Dunham ein echter Ohrschmeichler ist. Aber ansonsten ist "Mass Hysteria" einfach wieder eine großartige Scheibe geworden, zum Wohlfühlen und passend zu jeder Gelegenheit, auch wenn wir uns natürlich mehr in poppigen Gefilden bewegen und nur bei 'Takes One To Know One' und dem tollen 'Wrong Time Wrong Place' mal ein wenig heftigere Gitarren erleben dürfen, das nur als kleine Warnung an all die Schwermetaller hier.

Wenn ich etwas zu kritisieren hätte, so ist es höchstens, dass ich zwei der elf Lieder nicht ganz so überzeugend finde. Aber ich sage nicht welche, weil ich glaube, dass der Nächste das wahrscheinlich völlig anders hören wird. Dafür lobe ich aber besonders das letzte Stück 'The People Are Gonna Rise Up', das ist nämlich mein Lieblingssong auf "Mass Hysteria", ein echtes Prog-Pop-Epos!

Übrigens finden sich im Booklet zahlreiche Worträtsel, von denen ich ein paar wirklich nicht lösen kann. Wer die Scheibe hat, kann ja im Forum mal einen Thread aufmachen, dann können wir schauen, ob wir die Lösungen gemeinsam herausfinden können.