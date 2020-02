Grunge's not dead.

BRKN LOVE ist das Baby des jungen Justin Benlolo, der sich hier für Gesang und Gitarre verantwortlich zeichnet. Ob BRKN LOVE jetzt eine Band oder doch eher ein Projekt ist, wird dabei nicht ganz klar, denn obwohl in den Videos eine Quartett zu sehen ist, werden andere Musiker eigentlich nirgendwo erwähnt. Im Gegenteil zur engen Zusammenarbeit mit Produzent Joel Hamilton (HIGHLY SUSPECT, PRETTY LIGHTS).



Musikalisch ist Justin offensichtlich inspiriert von Bands wie NIRVANA, SOUNDGARDEN oder WOLFMOTHER, alles versehen mit einer gewissen Punk-Attitüde. Das Ergebnis erinnert mich dann ein wenig an die Iren von KOPEK, die mit "White Collar Lies" und "Rise" zwei feine Alben veröffentlicht haben.



Die elf kompakten Songs - allesamt zwischen knapp unter drei und knapp über vier Minuten lang - decken dabei das Spektrum ab, das die Referenzen vermuten lassen. Die letzte Single 'Flies In The Honey' atmet retroaktive WOLFMOTHER-Atmosphäre, 'Papercuts' ist bester Neuzeit-Grunge mit Ohrwurmfaktor und das anschließende 'Seventeen' ein rotziger Rocker mit Punk-Note.



Positiv fällt besonders die Produktion auf, der man mit jeder Note anmerkt, dass das Album live im Studio eingespielt wurde. Alles klingt echt, roh und eben so, als würde Justin neben dir im Wohnzimmer stehen und direkt ins Ohr singen. Das passt natürlich hervorragend zur Musik.



Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Justin seine ansteckende Energie noch mehr mit edlen Hooklines anreichert, dann wird aus einem guten Album ein exzellentes. Dennoch, Freunde der Referenzen sollten BRKN LOVE auf jeden Fall mal notieren.