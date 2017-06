Schwelgen in der musikalischen Ursuppe.

Just For Kicks entdeckt immer wieder Kleinode in der ganzen Welt und schaut gerne mal über den Tellerrand hinaus, aber im Fall von THE BROADCAST aus North Carolina bin ich nach anfänglicher Euphorie etwas ratlos. Denn der Opener 'Steamroller' ist ein großartiger, schneller Blues-Track, der allerdings ein wenig in die Irre führt, denn hier gibt es nicht nur Blues und klassischen Rock, sondern auch Soul, Americana und Folk, ja gelegentlich sogar Funk wie in 'Double Down'. Das ist selbst für die musikalisch vielfältigen JFK'ler etwas Außergewöhnliches. Diese Jungs mit ihrer Frontdame wurden von Jim Scott produziert, der bereits mit der TEDESCHI TRUCKS BAND gearbeitet hat, sodass auch soundtechnisch nichts schief gehen kann.

Dass die THE BROADCAST-Musiker wissen, was sie tun, beweist die Band in jedem der elf kurzen Stücke, die das Album gerade einmal auf etwas mehr als 36 Minuten Spielzeit bringen. Das ist alles stark, klassisch – oder heute sagt man natürlich "retro" – und veredelt durch Caitlin Kriskos Rockröhre. Allerdings natürlich auch wenig innovativ, aber gut gemacht, auch wenn nicht jeder Song die große Begeisterung auslösen kann. So ist "From The Horizon" ein beachtliches Zweitwerk der jungen Band, die sich erfreulich wenig um moderne Sounds kümmert und frisch und unbekümmert drauflosmusiziert. Schön, aber am Ende mit nur einem echten Hit: 'Steamroller'.