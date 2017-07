Teenie-Stoff mit angenehmem Beigeschmack

Ein paar flockige Rhythmen mit sommerlichem Feeling sind zu dieser Jahreszeit immer willkommen. Und dennoch dürfen sich ddie Jungs von BROADSIDE auch unter den gegebenen Umständen nicht davon befreit fühlen, zumindest ein kleines bisschen Eigenständigkeit in das Material ihrer neue Scheibe einzupflanzen. Denn im Grunde genommen ist "Paradise" nicht mehr oder weniger als das typische Pop-Punk-Album, das man als Soundtrack zu jeder Teenie-Klamotte in die Kinos wuchten könnte. Und ob das der Anspruch einer jungen Band sein sollte?

Umgekehrt kann man einfach nicht abstreiten, dass die Melodien für Millionen sofort hängen bleiben undd auch einen gewissen Charme mitbringen. "Paradise" hat so manchen Single-Kandidaten am Start und überschneidet sich in diesem Sinne auch immer wieder mit den beliebten Outputs von BLINK 182 und Konsorten. Mitsingen ist sofort garantiert, das entsprechend lässige Feeling vermisst man auch nicht, und da BROADSIDE gerne auch mal ein paar Emo-Elemente einbaut und nicht immer auf den gleichen Groove setzt, ist die neue Platte erstaunlich abwechslungsreich. Immerhin!

Die wichtigste Qualität entfacht das Album aber erst nach geraumer Zeit, und es ist vermutlich auch die wichtigste: Sind derlei Releases oftmals von extremem Verschleiß gekennzeichnet, verbraucht sich "Paradise" auch auf lange Sicht kaum. Woran das liegt, kann ich nicht genau entschlüsseln. Doch Fakt ist: Diese Platte macht trotz aller fehlender Originalität schon eine Menge Spaß!

Anspieltipps: Laps Around A Picture Frame, Disconnect