Ein kaum mehr erhoftes Studiocomeback!

Wr in den vergangenen 40 Jahren schon mal eine Gitarre in die Hand genommen hat und sich ernsthaft dafür interessiert hat, das Instrument spielen zu können, wird über kurz oder lang mit einem der vielen Lehrbücher von Peter Bursch zusammengestoßen sein. Der hiesige Urvater der Gitrarrenmusik war einem Millionenpublikum ein Wegbegleiter, ist in der fernen Vergangenheit aber auch selbst als Musiker aktiv gewesen - und das ist heute nur noch den wenigsten bekannt. Bei seinem Projekt BRÖSELMASCHINE sammelte er einige namhafte Kollegen um sich und gehörte Ende der 70er zu den wichtigsten Vertretern der gesamten Krautrock-Szene. Ein paar Jahre später stellte die Maschine jedoch den Betrieb ein und ließ sich in der Folge nur noch vereinzelt auf den Bühnen an einzelnen ausgewählten NRW-Standorten sehen. Mit Beginn des neuen Jahrtausends flammte das Interesse an Burschs Bandprojekt jedoch wieder auf; der Rockpalast wollte die Band für einen besonderen Gig verpflichten, und Bursch und seine Kollegen hatten auch wieder Blut geleckt, die alten Schoten wieder einmal aufzuführen. Diverse Gigs und einige Jahre später hat sich die Band dann tatsächlich auch wieder ins Studio gewagt, um 32 Jahre nach dem letzten Release eine neue Scheibe einzuspielen. Und dieses Teil untermauert nicht nur die Zeitlosigkeit des BRÖSELMASCHINE-Sounds, sonern auch den Fakt, dass Bursch und Co. es immer noch draufhaben.



"Indian Camel" überrascht nicht wirklich mit seiner gehörigen Vielseitigkeit, denn die vielen Einflüsse, die der Trupp schon immer verarbeitet hat, waren stets Garant für ein vielfältiges musikalisches Vergnügen. Im Laufe der Jahre sind jedoch weitere prägende Faktoren eingeflossen; der Mastermind beispielsweise mag dringend seine Sitar einbringen und lässt im Titelsong orientalische Elemente zu, während Frontdame Liz Blue in souligen Stücken wie 'I Was Angry' und im allzu friedlichen 'Peace Of Heaven' die Sterne vom Himmel singt. An wunderschönen Harmonien mangelt es "Indian Camel" nie, psychedelische Elemente dürfen natürlich auch nicht fehlen ('Fall Into The Sky'), und mit dem starken Cover des T.REX-Gassenhauers 'Children Of The Revolution' setzt sich die Band auch in dieser Hinsicht ein kleines Denkmal. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass niemand geringerer als Helge Schneider für ein paar Saxophon-Parts gewonnen werden konnte, nachdem er das Projekt zuletzt auch bei der Stage-Performance unterstützt hatte. Und über dessen herausragende Qualitäten als Musiker gilt es ohnehin nicht zu streiten - ähnlich wie bei Bursch und seinem Team, die auf ihrem Comeback-Album eine richtig starke Show abliefern und den Krautrock Made in Germany nach jahrelanger Dürrezeit endlich wieder mit Leben füllen. Das macht wirklich Spaß!



Anspieltipps: Indian Camel, Fall Into The Sky