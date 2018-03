Die Garage grüßt mit reichlich Fuzz.

Ein bisschen Fuzz, ein bisschen Psychedelic Rock und dazu der Spirit der Garage: THE BROTHERHOOD OF SONIC LOVE aus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen schickt sich an, der Lässigkeit einen neuen Namen zu verpassen und befindet sich auf der gleichnamigen Debüt-EP direkt mal auf sehr gutem Weg, der Alternative-Szene ein paar frische Impulse zu verpassen. Die Nordeuopäer lehnen sich zwar nicht mit überbordender Kreativität aus dem Fenster, kreieren aber eine richtig coole Atmosphäre, die von 70's-Einflüssen über einige Retro-Reminiszenzen bis hin zu zeitgemäß entworfenem Noise-Rock das Beste aufschnappt, was man sich bei einem Bierchen im heimischen Carport reinziehen möchte.



Allerdings versteht sich "The Brotherhood Of Sonic Love" definitiv als Appetizer, der einige Schlüsselreize anspricht, mit ansprechendem Feeling und angenehm verzerrten Gitarrensounds überzeugt, aber für den großen Wurf dennoch etwas Luft nach oben lässt. Denn einen echten Highlight-Song haben die Dänen nicht mit am Start. Stattdessen aber vier solide, überdurchschnittliche, vor allem aber extrem relaxte Psychedelic-Nummern, in denen die gesamte Spannbreite des Garagensounds bedient wird.

Lassen wir uns daher überraschen, wie sich die Band in Zukunft über die längere Distanz verkaufen kann. Beim Vinyl-only Shortplay sind die ersten Eindrücke jedenfalls schon einmal richtig gut!



Anspieltipps: Load And Explodde, Wrong Side Of The Track