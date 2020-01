Eine weitere Reise in die Welt der nordischen Sagen und Mythen.

Nicht Thors Hammer "Mjölnir" wird auf die Erde geschickt, sondern die silberne Scheibe der BROTHERS OF METAL. Normale Sterbliche sagen dazu auch schnöde CD und benennen als Namen "Emblas Saga". Mit ihrem Zweitwerk versetzen uns die Schweden noch stärker in die mystische Welt der alten nordischen Götter, was sich auch in der Musik widerspiegelt. Schon das gesprochene und mit einer filmreifen Musik unterlegte Intro 'Brood Of The Trickster' erzeugt Gänsehaut. Irgendwie muss ich dabei an Sir Christopher Lee denken.

Bei 'Powersnake' überzeugt Ylva direkt wieder mit ihrer tollen Stimme. Ob alleine oder gemeinsam mit Joakim oder Mats – sie ist wirklich "the voice of the Valkyries" und bringt einen gewissen Zauber ins musikalische Geschehen. 'Hel' und 'Chain Breaker' nehmen uns mit auf eine schnelle Reise in die Powermetalwelt, während es mit 'Kaunaz dagaz (Dawn Of Fire)' etwas ruhiger wird. Kraftvoll-episch kommt 'Theft Of The Hammer' daher, unterlegt mit ebenso kraftvollem Drumming.

Natürlich darf auch eine Ballade nicht fehlen - 'Weaver Of Fate' – sehr gefühlvoll von Ylva vorgetragen, unaufdringlich begleitet von Joakim. Beim wilden, kraftvollen 'Njord' ist mir sofort klar, dass dies gemeinsam mit dem später folgenden 'Brothers Unite' einer der ultimativen Mitgröl- und Headbangsong werden wird. Auch 'One' ist ein Titel der Kategorie "Lasst-uns-gemeinsam-singen" und ich stelle mir schon vor, dass es heißt "All hands up!!".

Der Titelsong – auch der längste Song des Albums – beginnt mit der glockenhellen Stimme von Ylva, bevor es wieder episch und sehr druckvoll weitergeht, quasi zum Höhepunkt des Geschehens. Im vorletzten Lied sind die Walküren ziemlich flott unterwegs (schnelles Drumming, tolle Gitarrenriffs, macht schon beim Anhören atemlos) und mit etwas Bombast bei 'To The Skies And Beyond' klingt das Album aus.

Das Coverartwork stammt übrigens von Peter Sallai, der unter anderem schon für SABATON Cover gezeichnet hat und zeigt ziemlich eindrucksvoll seine Vorstellung von der Midgardschlange (altnordisch: Jörmungandr, in der germanischen Mythologie eine die Welt umspannende Seeschlange, die im Urozean lebt). Auch diese zweite Scheibe beeindruckt durch kraftvolle Melodien, die ins Ohr gehen und eine tolle Stimmung erzeugen. Es macht Spaß, sich die "Emblas Saga" anzuhören, man summt mit und wippt mit dem Fuß und Freunde dieses Genres wird diese Scheibe mit Sicherheit erfreuen.

Anspieltipps: Theft Of The Hammer, Njord, One, Ride Of The Valkyries