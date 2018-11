Don't Want To Dance

Don't Want To Dance

Frischer Wind aus Skandinavien

Nicht nur etwas für die Ohren, sondern auch für die Augen hält der folgende Act bereit. Die vierköpfige Damenmannschaft von BROWSING COLLECTION kommt aus Schweden und ist sowohl nett anzusehen als auch anzuhören. Letzteres bewiesen uns die Damen bereits in der Vergangenheit und auch jüngst mit ihrer neuen EP "Don't Want To Dance".

Und dass das Quartett aus dem hohen Norden lieber munter drauf los rockt anstatt zu tanzen, zeigen sie uns in jeder Minute. Irgendwo zwischen Pop Metal und Gute-Laune-Rock'n'Roll angesiedelt und mit knackigem Hardrock garniert, macht diese kurzweilige und durch und durch lebensbejahende Platte von vorne bis hinten enormen Spaß.

Die Songs gehen fabelhaft ins Ohr, machen zu jeder Tag- und Nachtzeit eine leichtfüßige, wunderbar eingängige Figur und laden zum lauten Mitsingen ein. Und dass man vor lauter Frische-Brise-Mentalität die Zeit vergisst, zeigt uns die Tatsache, dass man "Don't Want To Dance" schon drei oder vier Durchgänge geschenkt hat und man immernoch mit einem breiten Grinsen und einer Frohnatur in der Seele durch die Wohnung groovt.

Am besten gefallen 'One Time A Year', 'Thank God It’s Friday' und vor allem 'The Story That Never Ends', da dieses Trio Infernale die Stärken dieser Mädels-Combo am besten herauskristallisieren: Riffs, die zum Luftgitarre-Schwingen einladen, Tempi, die den inneren Schweinehund im Dreieck springen lassen, sowie Refrains, die spätestens nach dem zweiten Durchgang so fest verankert sind, dass man diese tagelang nicht mehr loswird. Mädels, das was ihr hier mit einem Mini-Appetithappen auf die Beine gestellt habt, schmeckt unheimlich gut.