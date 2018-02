Zauberhafte Coversongs in einem völlig neuen Setting

Liebe und Romantik waren die konzeptionellen Eckpfeiler, die Ane Brun bei der Erstellung ihres neuen Studioalbums aufgestellt hat, um die inhaltliche Marschrichtung klar definiert zu wissen. Der bereits siebte Release der norwegischen Songwriterin ist jedoch eine Ausnahmeerscheinung im Katalog der Sängerin. Statt nämlich neue Songs aus dem eigenen kreativen Fundus abzuschöpfen, hat sie 14 Balladen aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte ausgewählt, sie neu arrangiert und schlussendlich völlig entkleidet. Herausgekommen ist schließlich ein Album, dessen Storytelling auch von einer Tori Amos kaum besser hätte aufgesetzt werden können - und das sind Lorbeeren, die sich längst nicht jeder zu einem Kranz zusammenbasteln darf!



Allerdings ist "Leave Me Breathless" nicht in jedem einzelnen Augenblick auch wirklich magisch, was mitunter aber auch daran liegt, dass die neuinterpretierten Originale nicht immer die beste Steilvorlage geben. Nick Cave's 'Into My Arms' beispielsweise gehört nicht zu den Sternstunden im Vermächtnis der Düsterrock-Ikone, und 'You're Always On My Mind' aus dem Fundus der PET SHOP BOYS geht als melancholische Singer/Songwriter-Tour auch nicht zwingend perfekt durch.

Es sind eher Stücke wie 'I Want To Know What Love Is' (FOREIGNER), Joni Mitchells 'Big Yellow Taxi' und Tom Pettys 'No Reason To Cry', die mit Ane Bruns Stimme eine völlig neue Richtung einschlagen und als Mischung aus Grand Dame Amos und Lana Del Rey für reichlich Gänsehaut-Feeling sorgen - und das auch wegen der sehr zurückhaltenden, aufs Minimum reduzierten Instrumentierung der Aufnahmen von "Leave Me Breathless".

Die Norwegerin hat den tiefen Sinn eines Coversongs noch einmal deutlich zum Ausdruck gebracht, nur wenigen Künstlern gelingt es, Fremdaufnahmen so weit in ihr eigenes Klangspektrum einzusortieren, dass man kaum mehr auf das Stück eines anderen Künstlers schließen kann. Und Ane Brun gehört zu dieser raren Vereinigung, die dies zudem auch noch mit Bravour meistert. Ein tolles Album!



Anspieltipps: I Want To Know What Love Is, Big Yellow Taxi, Stay, Unchained Melody