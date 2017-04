Fabelhaftes Livealbum des britischen Blues-Gitarristen.

Der Engländer DANNY BRYANT ist aktuell wohl der beliebteste Zögling der britischen Blues-Szene. Dabei ist der Gitarrist und Sänger aus Hertfordshire bereits seit dem Jahr 1999 unter dem Banner DANNY BRYANT'S REDEYEBAND in den kleinen Clubs und Bars seines Heimatlandes unterwegs. Seinen Erfolg hat sich Bryant allerdings ganz altmodisch mit inzwischen über 2000 Shows erarbeiten müssen, bevor dann auch endlich die europäische Genre-Presse auf ihn aufmerksam wurde. Mit dem steigenden Interesse am Fronter folgte dann auch der Verzicht auf den Zusatz "RedEyeBand" und so firmiert die Band seit dem Album "Hurricane" aus dem Jahr 2013 schlicht und ergreifend unter dem Namen des Hauptdarstellers. Angesichts seiner persönlichen Geschichte ist es natürlich kein Wunder, dass der Brite ganz besonderen Wert auf Live-Veröffentlichungen legt und hier in seine aktuelle Doppel-CD "BIG – Live In Europe" ganz besonders viel Aufwand investiert hat.



Aufgezeichnet wurde das Material für die beiden Silberlinge dabei auf drei exklusiven Konzerten in Deutschland und den Niederlanden, für die Bryant seine sonstige klassische Bandbesetzung von Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard noch um eine vierköpfige Bläsersektion erweiterte. Das Hauptaugenmerk der Setlist liegt auf den letzten drei Studioalben "Hurricane", "Temperature Rising" und "Blood Money", wobei sämtliche Tracks für die vergrößerte Band natürlich umarrangiert werden mussten. Den Songs an sich hat diese Bearbeitung hörbar gut getan und so klingt schon der mitreißende Opener 'Temperature Rising' herrlich druckvoll, während die Bläsersektion das BRUCE SPRINGSTEEN-Feeling der flotten Rock-Nummer sogar noch einmal unterstreicht. Der Einsatz der Bläser macht sich ebenfalls beim entspannten 'Holding All The Cards' positiv bemerkbar, bei dem die Blechinstrumente ganz besonders präsent untergebracht wurden.



Der Star der Songs bleibt aber natürlich Bryant, der nicht nur mit feinsten Riffs und seiner Reibeisenstimme auftrumpft, sondern ganz besonders mit ausgedehnten Improvisationen und Solo-Einlagen das Herz eines jeden Blues-Fans höher schlagen lässt. Dass sich der Fronter so gut in Szene setzen kann, liegt aber auch zu großen Teilen an der perfekt eingespielten Band, die mit schon fast störrischer Sicherheit ein herrliches Rhythmus-Fundament liefert, auf dem sich der Brite dann nach belieben austoben kann. Abgerundet wird das Gesamtpaket schließlich durch einen dynamischen Sound, der sich vor keiner Studioproduktion verstecken muss, gleichzeitig aber auch zu keiner Zeit das nötige Konzert-Feeling vermissen lässt.



Insgesamt lässt sich damit nur festhalten, dass sich der ganze Aufwand wirklich gelohnt hat, denn "BIG – Live In Europe" ist ein fabelhaftes Album geworden, auf dem Bryant wirklich all seine Stärken präsentieren kann. Jedem Blues-Freund, der bisher noch nicht mit der Musik des Engländers vertraut ist, kann ich dementsprechend nur zum Kauf dieser Scheibe raten, denn das hier ist ganz großes Kino. Oder besser noch, man schnappt sich die Scheibe gleich auf einer der anstehenden Shows hierzulande, bei denen Bryant das Album im Mai auch auf deutschen Bühnen präsentieren wird.