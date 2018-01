Das Auge isst mit

Nun, die Aufmachung dieses atmosphärischen Bollwerkes ist schon einmal ganz hübsch anzuschauen. Anstatt ein einfaches Booklet der CD beizulegen, sind sämtliche Songtexte von "Miorita" auf großen Postkarten abgebildet, jeder Song des 13-teiligen Unterfangens so mit einer anderen Zeichnung ausgestattet und die CD per se in Vinyl-Optik versehen – zumindest in dieser Hinsicht weiß sich BUCIUM von der Konkurrenz abzusetzen. Hinter der Band steckt eine fünfköpfige Mannschaft aus der rumänischen Hauptstadt, die sich auf die Fahne geschrieben hat, dem stimmungsvollen Folk Rock neue Nuancen zu versetzen und den Hörer zum Träumen zu verleiten.

Das funktioniert bei den Jungs auch einigermaßen gut, haben sie sich nach ihrem Debüt 2008 auch einige Jahre für ihr zweites Unterfangen Zeit genommen. Zugegeben, "Miorita" sprüht nicht gerade vor unglaublichen Spannungsbögen, vor waghalsigen Instrumentalexzessen und Breaks in Hülle und Fülle. Hier regiert einzig und allein die Atmosphäre aus der Heimat, die zumindest kurzweilig äußerst gelungen ist. Auf lange Sicht gesehen – und das sind auf "Miorita" stolze 71 Minuten – wirken einige Sequenzen speziell dem Ende hin ein wenig ausufernd und langweilig. Kann man sich in der ersten halben Stunde dank 'Codrule, Măria Ta' und 'Frunză Verde, Foi Mărunte' sehr gut auf BUCIUM einlassen, erwischt man sich spätestens bei 'Zorile' oder 'La Marginea Codrului' doch häufiger beim Blick auf die Uhr.

Getreu dem Motto "Weniger ist manchmal mehr", hätten hier 45 bis 50 Minuten locker gereicht, um an die Epik und Anmut von SOLSTAFIR, AGALLOCH oder FEN heranzukommen. Zu dieser Liga besteht leider noch ein zu großer Abstand, doch der Weg dahin ist wahrlich nicht unmöglich. Dafür beherrschen die Rumänen ihre Instrumente zu gut, wissen eine dichte Aura aufzubauen und können dieses Level zumindest kurzweilig durchaus erreichen. Wer weiß, wohin die BUCIUM-Reise geht, denn für die lose und unsichtbare Mittelklassigkeit sind BUCIUM, "Miorita" und der Post-Rock-Folk-Gehversuch viel zu gut.