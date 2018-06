Völlig überflüssig!

Andrew Dona hat es tatsächlich geschafft, mir das Plappermaul zu stopfen, leider aber nicht im positiven Sinne. Denn was der kanadische Musiker auf dem neuen Album seines Soloprojekts BUCK TOW TRUCK fabriziert, ist wohl so ziemlich das Überflüssigste, was in Sachen Rock/Metal zur Zeit zu hören ist.

Dona ist zweifellos ein talentierter Gitarrist, gleichzeitig aber ein miserabler Songwriter und ein noch schlechterer Sänger. So macht er gleich im ersten Song den Fehler, ein paar MANOWAR-Gedächtnisriffs mit fast schon sakralen Vocals zu kreuzen und das Ganze mit VAN HALEN-Leads abzuschließen, ohne dass überhaupt ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Fragmenten entstehen kann. Doch die wesentlich schwerer wiegenden Verbrechen begeht der Nordamerikaner erst im Anschluss, wwenn er beispielsweise ein völlig langweiliges Beinahe-Instrumental wie 'The Nihilist And The Moralist' über 15(!) unendlich lange Minuten zieht oder in 'The Heavy Metal Warrior' völlig hiflos versucht, ein paar gängige Klischees aufzuwärmen. Bei aller Liebe: Wer braucht denn solchen Unsinn?

BUCK TOW TRUCK wurde am zweiten Weihnachtstag veröffentlicht, glücklicherweise aber erst später verschickt. Mit diesem Quatsch hätte man nämlich so manch einem gehörig das Fest versauen können.