Alternative-Rock-Leckerbissen mit Message!

Die 2012 gegründeten Alternative Rocker BUCKET N JOINTS zählen in ihrer Heimat Israel zu den erfolgreichsten Vertretern ihres Genres. 2015 veröffentlichte man die selbst produzierte EP "Safe By Release" um dann ein Jahr später erstmals livemäßig in unseren Breiten mit unter anderem sechs Shows in Deutschland eine Duftmarke zu setzen. Mit "Offline" ist jetzt das Debütalbum erschienen.



Darauf zeigt das aus Tel Aviv stammende Quartett, wie abwechslungsreich Alternative Rock sein kann. So sind es Größen wie RED HOT CHILI PEPPERS, SOUNDGARDEN, MUSE, FAITH NO MORE, um nur mal die wichtigsten und offensichtlichsten zu nennen, von denen BUCKET N JOINTS maßgeblich beeinflusst wurden. Und das klingt richtig gut und jederzeit eigenständig. Den Israelis ist es auf beeindruckende Weise gelungen den Sound, der vor allem die 90er Jahre geprägt hat, ins hier und jetzt zu transportieren. "Offline" ist ein durch und durch modernes Album. Dies liegt auch an der den durchaus zeitgemäßen Textinhalten, die auch nicht mit Gesellschaftskritik sparen. So ist der Titeltrack eine Abrechnung an der heutigen Gesellschaft, wo ein nicht unerheblicher Teil des Leben quasi nur noch online abläuft. Ich zitiere hier mal aus 'Offline': "Well I was born at the wrong place. I should‘ve been there in 1969, when flowers ruled the world and good times where worth the while. Today people only talk through texting files..." Selten hat mir ein Songtext so aus der Seele gesprochen.



Sollte es der Anspruch von BUCKET N JOINTS gewesen sein, so etwas wie frischen Wind in ein leicht angestaubtes Genre zu bringen, so ist dies bestens gelungen. Die zwölf Songs überzeugen auf ganzer Linie. In den 90ern hätte "Offline" mit Sicherheit die Möglichkeit gehabt ein Megaseller zu werden, was heutzutage ja leider nicht mehr so einfach ist.



Hier mal zum Anchecken die beiden Videos zu 'Disappear' und 'Fashion Police':