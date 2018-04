Bang that head that doesn't bang!

Mehr als dreieinhalb Jahre haben die Schweden von BULLET noch nie für neues Songmaterial benötigt. Doch eines kann ich euch versichern: Das Warten hat sich vollends gelohnt. Waren "Full Pull" und speziell "Storm Of Blades" schon voller Hits gespickt, gibt es auf Album Nummer sechs keinen einzigen Track, der nicht annähernd mitreißt und zum Headbangen, Abrocken und Gute-Laune-Haben anregt.

"Dust To Gold" ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes BULLET-Album: Zum einen ziert das Cover den treuesten Begleiter der Band. Der Volvo war stets mit dabei, hat jeden Höhepunkt von Dag Hell und Co. mitbekommen und ist somit der Inbegriff der vielen Erinnerungen, die BULLET in ihrer doch schon langjährigen Laufbahn aufsammeln durften. Ehre, wem Ehre gebührt, dachte sich somit die Band und packte den BULLET-Bus direkt aufs Frontcover.

Zum anderen war, wie angedeutet, das Songmaterial selten überzeugender. An der hardrockigen Schwermetall-Richtung hat die Band per se nichts verändert, Alt-Fans kommen auch beim neusten Streich auf ihre Kosten. Doch die Songs kommen besser auf den Punkt, die glasklare Produktion holt das Beste aus ihnen heraus und fast scheint es so, als ob sich die Band im Vorfeld auf die Fahne geschrieben hätte, sowohl das Beste aus sich herauszuholen als auch mit einer wunderbaren Leichtig- und Sorglosigkeit an der Unterfangen "Dust To Gold" heranzugehen.

'Speed And Attack' macht seinem Namen alle Ehre, 'Rogue Soldier' ist geiler Hardrock in Reinkultur, 'Wildfire' sendet schöne Grüße nach Down Under, 'Highway Love' hört man ebenso wie 'Screams In The Night' am besten bei 160 Sachen auf der Autobahn, 'Hollow Grounds' ist eine Hommage an unser liebstes Genre und der Titeltrack, Freunde, der Titeltrack könnte solch ein Hit-Album kaum besser abschließen. Hier bündeln die fünf Schweden noch einmal alles, was sie gelernt haben, was sie auszeichnet und ist wohlmöglich der beste Song ihrer Karriere.

Ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass "Dust To Gold" ein wunderbarer Soundtrack für längere Autofahrten, ein mitreißendes, hundeschnauzencooles und explosives Stück Musik, die Kirsche aus der Sahne des BULLET-Eisbechers ist. Geiles Album!