Endlich dieses überfällige Live-Dokument!

"Live". So simpel wurde das erste Live-Dokument von BULLET betitelt, aber so könnte man auch die Bandkarriere der Schweden überschreiben. Kaum eine Band, abgesehen vielleicht von NIGHT DEMON, steht aktuell so sehr für Live-Energie, authentische Bühnenshows und einen feinen Partyfaktor. Natürlich muss man auch ehrlich zugeben, dass BULLET live meist besser war als auf Platte. Jetzt wird die Live-Energie der guten Songs perfekt eingefangen. Diese (unnötig auf zwei CDs gestreckte) Geschichte ist wirklich ein beeindruckendes Statement einer Band, die ihre Stärken immer auf der Bühne hatte. 18 Songs, dabei kein Cover, aber Titel von allen sechs Studioalben und der Debüt-EP, laut Band eine Art "Best Of" ihres eigenen Schaffens - was will man mehr?



Wer sich schon immer mal mit BULLET befassen wollte, bekommt mit dieser etwas spärlich aufgemachten Scheibe musikalisch fraglos den perfekten Einstieg, denn hier sind alle großen Hits versammelt, in einem Soundgewand, das wirklich super passt. Und für treue, langjährige Konzertgänger ist die Live-Atmosphäre stark eingefangen, obwohl es sich nicht um einen durchgehend aufgenommenen Gig handelt.



Einzelne Songs herauszupicken wäre Unfug - alle Titel machen Spaß, aber die großen Hymnen fehlen dann doch. Vielleicht ist das das einzige Manko dieser sonst sehr sympathischen Truppe. Trotzdem kann man den Fans der Band natürlich die Kaufempfehlung aussprechen - und für die, die sagen, dass sie mal etwas von BULLET hören wollen ist "Live" der beste Erstversuch. Ich hatte jedenfalls viel Freude beim Anhören und kann mich gut in eine enge, zu heiße Halle hinein versetzen. Die Scheibe klingt absolut genauso wie sie heißt.



Anspieltipps: Turn It Up Loud, Rolling Home.