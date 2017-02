Ordentlich - nicht mehr, nicht weniger.

Bei BULLET FOR MY VALENTINE scheiden sich nach wie vor die Geister: Die einen freuen sich auf neues Material, die anderen möchten sich allein bei dem Blick auf den Bandnamen schon die Augen auskratzen. Wie dem auch sei, mit "Don't Need You" beehren uns die Waliser eine neue Single, die wohl zum "Venom"-Nachfolgealbum gehört. Mit besagtem 2015er Album kehrten die Jungs um Frontschreihals Matthew Tuck wieder zurück zu ihren Anfangstagen: Ein bisschen mehr Thrash, ein Hauch mehr Metalcore, speziell die Alt-Fans wurden da versöhnlicher gestimmt. Schließlich wurden "Fever" und "Temper Temper" doch eher – drücken wir es vorsichtig aus – zwiespältig aufgenommen.

In "Don't Need You" brüllt Tuck jedoch wieder ein wenig ordentlicher, der melodische Moment wird aber speziell beim Refrain nicht außer Acht gelassen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, als würde dieser Song alle Trademarks verkörpern, mit denen BULLET FOR MY VALENTINE auf dem "The Poison"-Debüt um sich herwarf. Auch wenn der abgeneigte Musikliebhaber nach wie vor die Waliser meiden wird, so kann man ihr zumindest attestieren, dass sie vorliegend keinen schlechten Song als Single veröffentlichen. "Don't Need You" ist ein ordentlicher Anheizer für Album Nummer fünf, auch wenn das Zünglein an der Waage, der spezielle Aha-Effekt abermals auf der Strecke bleibt.