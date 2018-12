Ein Abgesang.

Es wirkt fast, als hätten die einst so bissigen Nu Metaller von BULLET FOR MY VALENTINE die Zähne verloren: Wo einst gepfefferte Riffs an den Gitarren vorherrschten und die Amerikaner ihre Hörer mit einem bretternden Schlagzeuggewitter an die Wand spielen, beschwichtigt die Band heute mit fast schon poppigen Melodien - etwa beim Titeltrack 'Gravity', der - beinahe hymnisch - mehr an die Glanzzeiten einer Boygroup erinnert, als an die Band, die einst einen Nackenbrecher wie 'Temper, Temper' aufs Parkett legte. Bis hin zu dramatischen Geigen auf 'Don't Need You' greift BULLET FOR MY VALENTINE tief in die Trickkiste mit den Klischees, derer sich inzwischen fast jede Band abseits des Alternative bedient. Und enttäuscht auf ganzer Linie mit einem Album, welches sich vor Plattitüden nicht mehr retten kann. "Gravity" dudelt in seiner Gesamtheit seicht und unaufdringlich vor sich hin - mehr ist dem neuen Langspieler von BULLET FOR MY VALENTINE allerdings leider nicht zu bescheinigen.