Viel Talent, wenig Zählbares!

Wir wollen ja keine bösen Prognosen abgeeben, doch wenn die letzte Stunde für BURIED AND GONE tatsächlich schon geschlagen hat, könnte dafür auch das neue Album des finnischen Duos verantwortlich sein. "The Final Hour" ist das gute Beispiel für einen jederzeit erzwungenen Output, der mit aller Macht Emotionen freisetzen und Anspruch generieren möchte, dabei aber mit dem Kopf durch die Wand geht und letztendlich nur zweitklassige Resultate erzielt.



Die Finnen verstehen sich als zeitgemäße Heavy-Rock-Kapelle, die sicherlich auch Elemente von landeseigenen Helden wie SENTENCED und HIM verarbeitet, gerne mal beim schwarzen Album von METALLICA vorbeischaut, aber auch die "Load"-Periode zu schätzen und zu verarbeiten gelernt hat. Und dennoch sind die Einflüsse weitaus größer als der finale Output, den BURIED AND GONE auf "The Final Hour" gepackt hat. Die Melodien zünden relativ selten, den Gitarren fehlt der Crunch, die gefühlvollen Momente sind nicht allzu bewegend, und Frontmann Markus Orava, definitiv ein talentierter Sänger, holt viel zu wenig aus seiner Stimme heraus.



Alles in allem ist dieses Album eine unnötige Enttäuschung. Die beiden Musiker bleiben definitiv weit hinter ihren Möglichkeiten zurück und bieten in den zehn neuen Songs lediglich durchschnittliches Stückwerk. Schade um das Potenzial, das hier auf der Strecke bleibt!



Anspieltipp: Lay With Me