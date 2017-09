Lahmer Durchschnitts-Death-Metal

Ob die neue BURNING HATRED-Scheibe tatsächlich so gefragt gewesen ist, dass sie posthum auch noch einmal als Tape nachgelegt werden muss? Sind dies die Mechanismen, die der Underground zwingend benötigt, um die Sammelleidenschaften einzelner zu befriedigen? Man kann zu den jüngsten Retro-Veröffentlichungsmethoden stehen, wie man will, Fakt ist aber, dass es gerade für junge Acts wie diese Niederländer erst einmal wichtiger sein sollte, sich in der Szene zu positionieren. Und nachdem es vor dem eigentlichen Release dieses Albums im vergangenen Jahr bandintern mächtig gerumpelt hatte und immerhin drei Leute das Boot verlassen mussten, hätte es BURNING HATRD ein Anliegen sein müssen, den musikalischen Teil des Daseins zu festigen. Doch davon kann auf "Carnage" nicht wirklich die rede sein.

Es ist nicht wirklich schlecht, was die Band in den zehn Songs auf die Beine stellt, aber es ist alles so berechenbar und unspektakulär, dass man die Matte lediglich aus Gewohnheit schütteln mag, nicht jedoch aus Überzeugung. Die Songs sind ganz klar älteste Schule und wollen mit ihrem Midtempo-Permanent-Groove etwas reißen, bleiben dabei aber so farblos und konventionell, wie es eine Band ohne eigenständige Anliegen nur sein kann. Es gibt keine aggressiven Vorstöße, keine echte Atmosphäre und auch nichts, was man der Band auch nur als klitzekleines Charakteristikum nachsagen könnte. Nein, es ist alles durchschnittlich und manchmal auch lahm - und das nicht, weil die Songs an sich total schwach sind, sondern weil der Band schon nach fünf Minuten die Ideen ausgehen, wie man das Material noch variabler gestalten könnte. Ergo: Braucht man nicht.