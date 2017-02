The Human Condition

Nette Streetpunk-Scheibe - mehr aber auch nicht.

Mit der Energieleistung, die die BURNING LADY auf der aktuellen Scheibe abliefert, könnten die Franzosen durchaus im Spitzenbereich der rotzigen Punk-Szene mitmischen. "The Human Condition" drückt ordentlich aufs Gas, ist dabei extrem melodisch, ist gleichzeitig aber auch alles andere als poliert und überzeugt schlussendlich mit einer rauen Attitüde. Und genau deshalb ist es ziemlich schade, dass Frontdame Sophie nicht ganz so stimmgewaltig ist und den Songs nicht kontinuierlich diesen Push geben können, die das Material einfach verlangt.

Betrachtet man das Songwriting isoliert, findet sich allerdings nur wenig Anlass zur Kritik. Die zwölf Stücke (samt Intro) kommen mit schmissigen Singalongs und feinen Grooves daher, werfen zwischendurch mal ein paar beschwingte Ska-Rhythmen ein ('Cheerful Pessimist'), kommen dann aber auch sofort wieder auf den Punkt zurück, wo eine weitere anständige Hookline wartet. Zumeist hat die Sängerin auch immer eine Lösung parat, wie sie die höheren Passagen umgeht, um die Defizite nicht zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Doch sobald das Tempo anzieht und die Dame aus Lille fast schon hystrisch das Mikro malträtiert, sind dem Spaß Grenzen gesetzt, die auf "The Human Condition" dann auch zu Abzügen in der B-Note führen.

Nichtsdestotrotz lohnt ein Lauschangriff auf das neue Werk der französischen Combo, weil die Songs weitestgehend Spaß machen und die Leidenschaft für diesen Sound allerorts spürbar ist. Mit etwas mehr Schmackes im Organ wäre aber sicher noch mehr drin.

Anspieltipps: A Bull On Fire, Dying For Kobani