Überzeugungstäterinnen aus der Schweiz

Zugegeben, auf den ersten Eindruck hin - sprich nicht zuletzt auf Grund des Covers und diversen Promo-Bildern - könnte man durchaus auf die Idee kommen, hier würde einmal mehr ein schlitzohriger Business-Hai mit jungen Damen und klassischem "Sex Sells"-Image Geld scheffeln wollen. Doch dem ist definitiv nicht so! Im Gegenteil, BURNING WITCHES wurde von fünf aus der Schweiz stammenden Überzeugungstäterinnen ins Leben gerufen, um der gemeinsamen Vorliebe für klassischen, melodiösen Heavy Metal zu frönen. Erstmals auffällig wurden die Mädels mit ihrer ersten Single, die unter anderem bei den Kollegen vom "Rock Hard" nach allen Regeln der Kunst abgefeiert wurde.

Durchaus zu Recht, lässt sich an Hand des nun vorliegenden Debütalbums festhalten, denn sämtliche Gedanken in Richtung "Hype" sind schon nach den ersten Songs verflogen. Zwar kommen einem vor allem bei der namensgebenden Hymne Gedanken an eine (vor allem gesangstechnisch!) deftigere Ausgabe von WARLOCK in den Sinn, ob die Düsseldorfer Institution aber tatsächlich Einfluss auf diese Band (bzw. die Namenswahl) gehabt hat, bleibt jedoch unbeantwortet. Verwunderlich wäre es jedenfalls nicht, auch wenn das Quintett nicht ausschließlich Old-School-Sounds im Stile des Frühwerks von DORO und Co. vernehmen lässt, sondern durchaus auch zeitgemäße Klänge. Positiv fällt dabei auf, dass "Burning Witches" frei von jeglichem Kitsch und Pomp geblieben ist.

Im direkten Vergleich zu Formationen wie etwa BATTLE BEAST (an deren Frontdame Noora Louhimo Sängerin Seraina Telli in den aggressiveren Passagen immer wieder erinnert) kommt die Chose nämlich wesentlich erdiger und vor allem auch authentischer rüber. Nicht zuletzt, weil BURNING WITCHES auf die Kraft von zwei Gitarren setzen und diese von POLTERGEIST-Boss V.O. Pulver und DESTRUCTION-Vorstand Schmier produktionstechnisch entsprechend fett in Szene gesetzt werden konnten.

Als Fazit lässt sich also festhalten, dass BURNING WITCHES für eine amtliche Dosis Heavy Metal in Reinkultur sorgt und die Damen ihre Songs allesamt handwerklich einwandfrei und mit Überzeugung zu vermitteln wissen. Als Anspieltipps seien neben der erwähnten Bandhymne auch noch das kurze, knackige 'Metal Demons' und 'Creatures Of The Night' erwähnt – beides Ohrwürmer oberster Güteklasse! Gelungen ist auch die an den Schluss gesetzte, mächtige Version von 'Jawbreaker', die in letzter Konsequenz sogar weniger beeindruckende Tracks wie etwa 'The Dark Companion' einigermaßen kompensiert.