Dance With The Devil

Dance With The Devil

Was ein Brett!

Ist es heutzutage noch etwas Besonderes, wenn eine Metal-Band, die nur aus Frauen besteht, erfolgreich ist? Nun, für mich nicht, denn es ist in meinen Augen zunächst einmal vollkommen egal, ob die Band nur aus Männern, nur aus Frauen oder Personen aller Geschlechter besteht. Am Ende zählt doch nur eins: Die Musik! Und mit eben dieser konnten BURNING WITCHES in den vergangenen Jahren sehr auf sich aufmerksam machen. Dementsprechend darf man auf das dritte Album der Band, "Dance With The Devil", gespannt sein. Insbesondere stellt sich die Frage, inwieweit sich der Wechsel am Mikrofon ausgewirkt hat.

Nach kurzem Intro geht es mit 'Lucid Nightmare' gleich in die Vollen. Hier wird das Banner des traditionellen Heavy Metals mit Stolz und Leidenschaft hochgehalten und aufs Blut verteidigt. Und um die Frage nach den Auswirkungen des Sängerinnenwechsels zu beantworten: Es hat sich positiv ausgewirkt. Natürlich ist es immer eine persönliche Entscheidung, ob einem Stimme A oder Stimme B besser gefällt. Auch ich brauchte einige Hördurchgänge, um mir die Frage zu beantworten, ob mir nun die Stimme der jetzigen Sängerin Laura besser gefällt oder der Gesang auf den vorherigen Scheiben. Mit jedem Hören fällt meine Entscheidung aber immer deutlicher in Richtung Laura aus, da ihre Stimme noch prägnanter und dreckiger ist.

Was aber auf "Dance With The Devil" besonders hervor sticht, ist die geile Gitarrenarbeit. Romana und Sonia leisten hier fantastische Arbeit und liefern reihenweise geile Riffs, schöne Melodien und geile Solis. Dazu gibt es schön eingängige Refrains zum Mitsingen. Was wünscht sich das Metaller-Herz mehr? "Dance With The Devil" hat aber nicht nur pure Power im Gepäck. Nein, bei 'Black Magic' zeigen die Damen sich von ihrer gefühlvollen Seite und präsentieren eine schöne Ballade.

BURNING WITCHES lässt den Hörer zu jedem Zeitpunkt hören, dass Musik machen nicht nur ein Beruf für die Mädels ist. Es ist die pure Leidenschaft. "Dance With The Devil" ist ein ganz großes Ausrufezeichen der Schweizerinnen und ist Pflichtprogramm für jeden Traditionalisten!