Extrem heroisch!

Was das musikalische Talent anbetrifft, erinnert BURY THE MACHINES-Solokämpfer John B. Bomher jr. immer wieder an den jungen Dave Wyndorff, bevor dieser im Kampf mit diversen Suchtmittelchen irgendwann den Fokus verlor und die psychedelischen Einflüsse nicht mehr im musikalischen Sinne verwirklichen konnte. Die Nähe zu MONSTER MAGNET ist der neuen EP jedoch nicht beschieden, was angesichts der gigantischen Sludge-Epen, die Bomher hier erneut im Alleingang eingespielt hat, allerdings auch kein Beinbruch ist. BURY THE MACHINES hat sich bereits mit "Barbwalker" seinen eigenen Platz erkämpft, den das Projekt nun mit "Wicked Covenant" mit allen Mitteln verteidigen möchte - und das wohlgemerkt erfolgreich.



Nachdem der überlange Opener 'Beneath My Wrath' noch mit einigen spacigen Spielereien kokettiert und sich mit wachsender Spieldauer in allen Nischen des modernen Heavy Rocks niedergelassen hat, hat Bomher eigentlich schon das Wesentliche gesagt. Ein Song, ein Monument, ein Epos, wie er es zuvor auch bei I KLAVUS und YAKUZA noch nie erschaffen hat. Doch der Chefdenker im BURY THE MACHINES-Camp lässt sich von dieser fantastischen Ausgangsposition nicht aus der Ruhe bringen und liefert auch in den folgenden beiden Stücken heroische Noten mit intensivem Riffing und herausragender Melodik und führt "Wicked Covenant" mit zwei weiteren Bomben-Tracks gekonnt über die Ziellinie.



Vielleicht wünscht man sich für die Zukunft auch mal einen Soloexkurs über die volle Distanz, vielleicht wäre dies auch die nächste große Herausforderung für den Multitasking-Musiker. Doch viel mehr als das besteht der Wunsch nach einer livehaftigen Darbietung des bisherigen BURY THE MACHINES-Werkes, das mit "Wicked Covenant" ein vorerst grandioses, monumentales Finish erhält!



Anspieltipps: Waterweapon, Beneath My Wrath