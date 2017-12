Immer noch eine Bank in Sachen Melodic Rock!

Dass sich auf dem inzwischen bereits dreizehnten Soloalbum von STAN BUSH noch etwas verändern würde, war nicht zu erwarten - und das ist im Grunde genommen auch gut so. Seit mehreren Jahrzehnten veröffentlicht der Emmy-prämierte Sänger und Songschreiber verlässlich starke Melodic-Rock-Kost und hat es bis heute immer wieder geschafft, den Hunger seiner Fans mit anständigem Songmaterial zu stillen. Was soll daher auf "Change The World" anders sein?



Nichts, absolut gar nichts! Denn Bush bedient sich auch diesmal wieder im breiten AOR-Fundus, suhlt sich in den melodischen Arrangements seiner elf neuen Songs und präsentiert sich einmal mehr als erstklassiger Performer im Stile eines Jimi Jamison. Und dessen Vermächtnis ist gleichzeitig auch immer noch der gemeinsame Nenner, den alle Alben aus dem Bush-Katalog vorweisen - und vielleicht auch der größte Stolperstein, denn große Überraschungen sind auch beim dreizehnten Versuch Mangelware. Aber sind wir mal ehrlich; gerade in der Melodic-Rock-Szene sind Standards heuer wichtiger als Revolutionen. Hier liebt man die Zuverlässigkeit der Protagonisten, hier schätzt man den unbändigen Drang, die 80er als wichtigstes Jahrzehnt der musikalischen Sozialisation festzuschreiben, und am Ende will man auch nicht, dass die nostalgischen Gefühle, die auch auf "Change The World" geweckt werden, jemals verschwinden.

Insofern: Alles wie gehabt, alles gut, und in diesem Fall sogar alles sehr gut. Denn Bush scheint von Album zu Album noch mhr Leidenschaft in seine Kompositionen zu legen, und das macht sich gerade in den ruhigeren Stücken deutlich bemerkbar. Und hat der Mann ohnehin nie einen schwachen Release in die Regale gestellt, so war dennoch kaum eine Scheibe so stark wie die neue - und das verdient umso mehr Respekt, wenn man bedenkt, wie lange dieser Mann schon aktiv dabei ist!



Anspieltipps: Never Surrender, Born To Win, The Secret