Knüppel raus und Feuer!

Brachial und zielstrebig knallen die Jungs von THE BUTCHER'S KNIFE ihren neuen Stoff durch die Boxen und setzen dabei nicht auf die übliche Formel 'plump und Hauptsache extrem'. Die Truppe aus Ennepetal hat auf ihrer aktuellen EP fünf fette Brecher installiert, die sich weder mit technischem Schnickschnack, noch mit mittlerweile handlesüblichen Core-Spielereien beschäftigt, sondern ursprünglichen Thrash-Sound gekonnt mit einigen derben Auswüchsen aus dem Todesblei-Sektor kombiniert. Das Resultat: Ein massiver Punch, der nicht nur handwerklich prima aufbereitet ist, sondern auch in Sachen Songwriting keine Wünsche offen lässt - zumindest nicht wenn man vehement offensive Aggression im Zusammenhang mit heftigem Thrash gerne mit Bonus-Arschtritt genießt.



THE BUTCHER'S KNIFE geht überhaupt keine Kompromisse ein, erzeugt die massive Heavyness jeedoch nicht mit dem Gaspedal. Die Band tritt gerne mal auf die Bremse, um so manches doomige Riff auszukosten, welches dann aber wieder stürmisch ausgekontert wird und mit stampfenden Grooves dafür sorgt, dass man die fünfteilige Ladung auch konsequent eingehämmert bekommt. Stücke wie 'We Stand As One' und 'The Butcher's Knife' offenbaren musikalisch wie inhaltlich eine klare Message, und die verteilen die Metzger nicht nur mit dem Messer, sondern vor allem auch mit dem groben Knüppel.



Der erste Eindruck stimmt demnach und wird hoffentlich bald ein weiteres Mal bestätigt. Die EP datiert bereits aus dem vergangenen Jahr und findet hoffentlich genügend aufmerksame Interessenten, um die Band weiter zu ermutigen. Mich hat THE BUTCHER'S KNIFE für's Erste überzeugt!



Anspieltipps: We Stand As One, The Butcher's Knife