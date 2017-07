Äußerst schmackhafter Hard Rock

Die Italiener WITCHWOOD gehören zu den interessantesten und spannendsten Bands der aktuellen Retrobewegung und haben mit ihren zwei bisherigen Veröffentlichungen bereits viele Fans gewonnen. Was wohl nur ein kleiner Teil dieser Menschen bisher wusste, es gab eine Vorgängerband zu WITCHWOOD, nämlich BUTTERED BACON BISCUITS, die mit "Tales From The Solitary Woods" ein ebenfalls famoses Album in Eigenregie veröffentlichte. Jolly Roger Records tut nun uns allen den Gefallen und veröffentlicht das Album wieder, zum ersten Mal auf Vinyl.



Was erwartet den geneigten Hörer nun auf diesem Album und inwiefern unterscheiden sich BBB und WITCHWOOD? Nun, auch hier gibt es erstklassigen, leicht progressiven Hard Rock zu hören, der in einem zeitgemäßen, ganz und gar nicht angestaubten Sound daherkommt, gespielt von Leuten, die ihre Instrumente extrem gut beherrschen und die Songwritingschule der 70er mit Bravour gemeistert haben. Im Vergleich zu WITCHWOOD gibt es hier mehr akustische Passagen, das Album ist insgesamt ruhiger ausgefallen und es fehlt die Querflöte, die aktuellen Kompositionen einen eigenen Stempel aufdrückt. Die fette Hammondorgel ist jedoch bereits präsent und Ricky Dal Panes charismatischer Gesang prägt auch hier die Songs. Und so verwundert es dann auch nicht, dass Ricky und sein Organist nach dem Zerfall der Kekskombo mit WITCHWOOD genau dort weitermachten, wo "From The Solitary Woods" aufhört.



Doch bis dahin liefert dieses Album durch und durch exzellenten, progressiven Hard Rock ab, der in 'State Of Mind' oder 'Losin' My Pride' herrlich groovt, bei dem die Hammond so richtig röhren darf und der in 'Into The Wild' auch die ruhige, melancholische Seite der Band herrlich zeigt. Als weiteres Highlight fällt noch das coole 'I Hope You're Feeling Bad' auf, doch insgesamt gibt es hier keine schwachen Songs. BUTTERED BACON BISCUITS mag nur ein Album veröffentlicht haben, doch dieses sollte in keiner Sammlung zeitgenössischer Hard und Progressive Rock Veröffentlichungen fehlen. So unprätenziös, so authentisch und dennoch so völlig ohne eine reine Retronummer zu sein, musizieren momentan nur wenige Bands.