Ausgefallen konventionell

Mit dem Titelstück seines neuen Albums hat Carsten Butterwegge alias DER BUTTERWEGGE schon jetzt einen echten Klassiker im Programm: coole texte, ein kurzer Rückblick in die eigene Fußballjugend und dazu ein simpler, leicht verdaulicher und zuletzt trotzdem nicht aufdringlicher Refrain. Feine Sache, was der Duisburger Musiker hier anbietet. Doch auch in den nachfolgenden neun Kompositionen präsentiert der Sänger und Songwriter ein sehr schönes Potpourri aus (zugegebenermaßen) poppigen Arrangements, feinen Indie-Gitarren, teils nachdenklichen Texten, souligen Einsprengseln und einer gewissen Affinität für den traditionellen Blues, der selbst in einem Reggae-tauglichen Song wie 'Deckel und Topp' prima zur Geltung kommt.

Dass die zehn Kompsitionen von "Auf Asche" dennoch eindeutige Mainstream-Schlagseite haben, soll gar nicht bestritten werden. Hin und wieder kann man sich einzelne Beiträge auch im Radio vorstellen, sobald es schunkelig wird hört man eine Vorliebe für Achim Reichel heraus, und überhaupt ist Rock & Roll jetzt nicht der konkrete Unterbau dieser Platte. Aber es schwebt eine sehr harmonische Atmosphäre über dem Material, Akkordeon und Pianos sorgen für eine rundum stimmige Rahmenuntermalung, die kreativen Texte fordern immer wieder Beifall, und DER BUTTERWEGGE selbst ist ein sehr angenehmer Frontmann, der es mit einfachsten Mitteln versteht, sein Publikum zu unterhalten und schließlich auch mitzureißen. Ob es dabei melancholisch ('Kleinigkeiten'), ein wenig abgedreht ('Sex zu Kokomo') oder einfach nur beschwingt zugeht, spielt dabei keine Rolle.

"Auf Asche" ist das Werk eines kompetenten, vielseitigen Songwriters, der grundsätzlich Konventionen bestätigt, sich aber dennoch irgendwann in eigene Sphären begibt und dort genügend Alleinstellungsmerkmale entwickelt, um sich aus der Masse abzuheben. Ähnlich wie beim letzten FRIEDEMANN-Album gilt hier die Pflicht zum Lauschangriff!

Anspieltipps: Auf Asche, Kleinigkeiten