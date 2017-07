Crossover ohne Biss

Es wäre sicherlich begrüßenswert, würden diese Italiener noch ein bisschen mehr Wut und Energie in ihre Songs investieren, denn schließlich schreit der Crossover-Sound, der wie eine minimalistische Variante vereinzelter RAGE AGAINST THE MACHINE-Songs klingt, geradezu danach, an einem gewissen Punkt mal so richtig zu explodieren. Doch diesen Gefallen tut BUZZOOKO der Hörerschaft nicht. Stattdessen kratzt die Band gerne mal an der Oberfläche, gibt sich bevorzugt experimentell und hat auch ein paar Funk-Gitarren im Repertoire, die den Wunsch nach Eigenständigkeit erfüllen - aber den Funken überspringen lassen auch sie nicht.

Der Post-Rock-Anstrich von "Giza" ist ebenfalls so eine Sache, die nicht konsequent in den Vordergrund gestellt wird. Sphärische Passagen werden weggeblendet, der Fokus wid immer wieider auf die relativ eigenwilligen Grooves gelegt, und wenn der ständige Vergleich zu R.A.T.M. irgendwann Überhand nimmt, die Band ihm aber nicht standhalten kann, sollte man eigentlich genervt sein. Doch immerhin haben die Südeuropäer zumindest ein paar Songs am Start, mit denen sich wirklich etwas anfangen lässt: 'Lady Led' und 'Hollow Man' kommen zum Beispiel endlich mal auf den Punkt und holen Versäumtes nach, während 'The Riot' der Band einen versöhnlichen vorzeitigen Abschied beschert.

Aber die Quote ist dennoch nicht in Gänze befriedigend, was auch damit zusammenhängt, dass BUZZOOKO irgendwie zu festgefahren und kopflastig arbeitet. "Giza" ist noch nicht das Album, mit dem diese Truppe von sich reden machen wird. Und es dürfte schwierig werden, mehr in den Mittelpunkt zu geraten, wenn man sich trotz der äußerlichen Vielseitigkeit so sehr einschränkt. Vielleicht belehrt uns die Truppe künftig eines Besseren; fürs Erste sind die Eindrücke aber nicht so wahnsinnig stark.

Anspieltipp: Hollow Man