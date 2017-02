Reset To Zero

Es könnte so viel besser sein... und doch ist es gut!

Nachdem das relativ schlichte Cover noch nichts sonderlich Aufregendes vermuten ließ, kommt das französische Post-Rock-Format BY'CE auf seinem neuen Album recht schnell in den Fluss seiner emotionaler Klänge. Das Titelstück der neuen EP "Reset To Zero" eröffnet gleich mal mit einigen bewegenden Melodiebögen und gewagten Breaks und präsentiert eine experimentierfreudige Combo, die vor allem im sphärischen Bereich eine Menge Ausdruckskraft besitzt. BY'CE liebt es ruhig und introvertiert und schöpft eine Menge Kraft aus der Stille, kann dieses Mittel aber nicht auf Albumdistanz spannend halten. Und das ist schade, denn die Franzosen haben durchaus eine Menge Potenzial, das sie in der zweiten Hälfte von "Reset To Zero" jedoch nicht mehr vollwertig ausschöpfen können.

Dabei startet alles nahezu grandos; verträumte Nummrn wie eben 'Reset To Zero' und 'Perfect Trick' sind echte Highlights, die mit ihren reduzierten Gesangsparts das Spannungslevel aufrechterhalten und auch so manchem Prog-Neuling schnell einen sicheren Heimathafen bieten würden. Und auch das sehr experimentelle 'Self Control' ist ein Indiz für das facettenreiche und trotzdem ruhige Songwriting von BY'CE und darf als Highlight auch noch einmal extra gelobt werden. Doch das kurze 'Serenity' und auch das eher unspektakuläre 'Reality Splinters' erwecken den Eindruck, dass die Intensität hier nur in Bruchstücken geliefert werden kann. Und auch wenn 'Free' und 'Look My Child' am Ende noch mal bewegende Eindrücke liefern: Irgendwie bekommt man den Gedanken nicht verdrängt, dass aus "Reset To Zero" nhoch viel mehr hätte werden können als eine gutklssige EP.

Doch nehmen wir das, was da ist, und das sind interessante Einblicke in das musikalische Befinden dieser Band, die zum größten Teil lohnenswert sind. BY'CE ist auf jeden Fall mehr, als das leider unpassend gewählte Cover suggeriert.

Anspieltipps: Self Control, Reset To Zero