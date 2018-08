Außergewöhnliche Klangkombinationen: Moderner Rocksound mal wieder ganz anders!

Auch auf seinem zweiten Album lässt sich BY'CE nicht so recht in die Karten schauen. Seiner Vorliebe für dezent symphonischen Progressive Rock geht er auf "Abyss Of The Mind" zwar weiterhin konsequent nach, doch insgesamt sind die Sounds seiner neuen Scheibe noch vielseitiger und unberechenbarer als das Material des Debüts, was die Sache vor allem in der zweiten Albumhälfte gleich noch mal viel spannender macht.



Die Experimentierfreude des französischen Songwriters, der seinerzeit auch bei SAMSARA aktiv war, ist jedenfalls ungebrochen und macht sich sofort in den ersten Takten seines neuen Werkes deutlich bemerkbar. 'All That I Believe' und 'The Great Dance' sind inoffizielle Annäherungen an den Sound von A PERFECT CIRCLE, deren Katalog BY'CE in den vergangenen Monaten definitiv häufiger durchgestöbert hat. Es sind zerbrechliche Klänge, gepaart mit einigen kontrastierenden Inhalten aus dem Alternative Rock, die "Abyss Of The Mind" sowohl in den ersten beiden Stücken, vor allem aber auf der Zielgeraden in proggige Soundscapes schiebt, die wiederum so viele Details verstecken, dass man sich irgendwann gar nicht satt hören kann.



Zudem arbeitet das BY'CE PROJECT mit einigen verqueren Stimmungsbildern, zelebriert die damit verbundenen sphärischen Überraschungseffekte und garniert das Ganze schließlich mit einigen knappen avantgardistischen Sequenzen, die aber allesamt nicht über eins hinwegtäuschen können: Am Ende des Tages ist "Abyss Of The Mind" nämlich trotzdem ein modernes Rockalbum, das sich zwar gerne allerorts bedient, mit coolen Grooves und gleichfalls starken Gitarrenarrangements aber trotzdem an der Basis bleibt. Und diese Qualität, all diese Kombinationen homogen zu verpacken und nicht zu überfordern, ist mitunter die wichtigste Errungenschaft eines außergewöhnlichen und allemal empfehlenswerten Releases!



Anspieltipps: The Divergent, Run, Deep Inside